Зарплаты вдвое выше средней и открытые вакансии. В каких сферах в Беларуси хорошо зарабатывают (и это не только IT)

Новости Беларуси. Очень долго – практически на протяжении всей без малого вековой истории СССР – именно рабочие специальности были в особом почете, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. И если лет 50 назад это было почетнее некуда, то уже к середине 90-х годов прошлого века ситуация начала меняться. И в итоге доменялась до того, что высшее образование есть почти у всех, а работать чуть ли не все молодые люди хотят айтишниками. Или кем угодно, но чтоб в офисе с кофе и печеньками. И достойной зарплатой – как же без нее? Вот и сидят некоторые без работы, прикрываясь отсутствием подходящих вакансий. Но есть и другие примеры. Не всегда изначально выбранная специальность становится делом жизни. Причем по разным причинам. И вот тут важно не опустить руки, переобучиться и стать профессионалом в новом виде деятельности. Тем более, как выяснилось, например, рабочие специальности могут очень даже неплохо оплачиваться. И такие предложения есть на рынке труда. В этом лично убедился корреспондент Александр Добриян.

Мороз и солнце. Лес осенний. Но Павлу Герасёву сейчас не до поэзии. Рабочий день начинается с вынужденного ремонта.

Из своих 25 Павел шесть лет работает в лесу. Последние полгода – на харвестере или, как его называют официально, трелёвочной лесозаготовительной машине.

Павел Герасёв, оператор харвестера Гомельского опытного лесхоза:

Первое – желание было работать. Впечатления захватывающие. Немного страшно было, конечно. В основном морально ты устаёшь, потому что постоянно под напряжением, под вниманием. Смотришь, чтобы деревья куда смотрели, туда и шли, где-то помог ему упасть, где-то объехал с другой стороны, чтобы оно на тебя не упало. А так нравится работа. Впечатления хорошие.

Этот лесной комбайн требует от оператора знаний электроники, механики, гидравлики, навыков управления и ремонта, а кроме того отлично ориентироваться в породах древесины и ассортименте продукции.

Александр Добриян, корреспондент:

Первый раз в кабине харвестера становится понятно, что ничего не понятно. Руль сзади, педали спереди. Для управления есть ещё несколько джойстиков. Во всём человеку здесь помогает компьютер. Машина сама определяет оптимальные размеры лесоматериала и в любую минуту с точностью до копейки может сказать, на какую сумму заготовлена древесина.

Обучение профессии с нуля в Борисовском лесоагротехническом колледже займёт полтора года. Механизаторы с дипломом могут пройти двухмесячные курсы в Республиканском центре повышения квалификации работников лесного хозяйства.

Ощущения от этой работы действительно яркие. Машина слушается малейшего движения оператора: мощный манипулятор словно продолжение человеческих рук.

Павел Герасёв:

Комфорт, больше всего нравится комфорт. Зимой тепло, летом кондиционер включил – прохладно. И зарплата радует.

Оператору харвестера со старта предлагают зарплату в 1,5 тысячи рублей, но специалист без проблем может удвоить свой заработок в самые короткие сроки. Сложная машина в лесу заменяет сразу 10 вальщиков. Заготавливает до 300 кубических метров древесины в смену: шутка ли – шесть железнодорожных вагонов! Отсюда и зарплата. Желающих попробовать себя в профессии хватает, правда, остаются немногие. Вакансии регулярно открыты в любой области страны.

Василий Головач, начальник отдела механизации Гомельского лесохозяйственного объединения:

Сама лесозаготовительная машина очень сложная. Такой симбиоз механики, гидравлики, электроники и компьютера, который следит и за размерами, и за диаметром, и за длиной ассортимента. И всё сочетать в одном человеке проблематично. Потому что сегодняшнее поколение... Да, это компьютеры. А что-то покрутить руками и гидравлику сделать – это другое.

Поработать руками за очень хорошие деньги – эта фраза может быть слоганом при наборе ещё на одну специальность. Оказывается, получить пару-тройку тысяч рублей в месяц можно просто наводя чистоту и порядок. Правда, делать это придётся на высоте до сотен метров.

В промышленный альпинизм Виктора Чернова год назад привёл старший брат. Работа на высоте так захватила парня, что о другом сейчас и не помышляет.

Текущее задание – генеральная уборка целой электростанции: пропылесосить нужно тысячи квадратных метров конструкций и оборудования, но по душе больше работа на открытом воздухе.

Виктор Чернов, промышленный альпинист:

Красота, виды. Виды, не доступные другим, кто ходит по земле. Каждый день ты окунаешься в высотный мир, это очень интересно, очень красиво. Особенно красиво, когда наблюдаешь закаты. Это самое крутое.

Красивые виды – отличный бонус к хорошей зарплате. Сегодня ниша промышленного альпинизма довольно свободна.

Найти работу в этой сфере не составит труда, притом что вложения минимальны: обучение займёт 17 дней и обойдётся всего в 230 рублей. Виктор Чернов:

Каждый может стать промальпинистом? Да, каждый, если отсутствует панический страх высоты. В процессе обучения отсеиваются эти люди. На третьем занятии выход с вышки дают сделать. Если не делает, то говорят, что вы не подходите для этой работы. И физически подготовленным нужно быть.

Достойную зарплату можно найти не только в лесной чаще или на высоте птичьего полёта. В Орше на зарплату не жалуются представители одной из самых уникальных профессий.

Таких производств на планете единицы. В цеху – климат, как в экваториальной Африке: тепло и влажно, но без этого и не родится белорусский шёлк. Прядильщики мокрого прядения создают не просто пряжу – национальное достояние.

Светлана Дубовец, прядильщик мокрого прядения ОАО «Оршанский льнокомбинат»:

Лен – это живая культура, которую надо чувствовать, знать и понимать, так же, как и оборудование. Если оборудование не чувствовать, не понимать, то в работе ничего не получится. Надо работу свою любить. Когда любишь работу, тогда все получается. Вообще ради этой работы можно и пожертвовать маникюром, и порезать ручки можно. И всегда мокро. Но работу надо свою любить. Такие условия работы.

Через руки Светланы ежедневно проходит 120 килограммов льняной нити. Каждый метр пряди помнит её пальцы.

Игорь Ещенко, начальник управления ОАО «Оршанский льнокомбинат»:

Это достаточно уникальная и сложная профессия. Существует такое понятие в мире, что прядение – это искусство, а ткачество – ремесло. И как спряли, так потом и соткали, соответственно такую и получили продукцию. И чем больше человек рабочей профессии вкладывает в нее душу, своих умений, знаний, положительных эмоций, тем лучше получается продукт. И мы понимаем, что этот продукт действительно живой. Это одна из самых высокооплачиваемых профессий. Так скажем, уровень оплаты труда прядильщика мокрого прядения выше, чем у специалистов остальных профессий на предприятии.

Прядильщики в современном мире – штучный товар. На комбинате говорят, что хоть сегодня готовы взять до сотни работников. Вакансии открыты, а дать необходимые знания и навыки всем желающим готовы в местном лицее.

Алла Лаптинская, мастер производственного обучения Оршанского лицея текстильщиков им. Г.В. Семёнова:

Мы рассказываем всем выпускникам школ о том, что есть такие профессии на льнокомбинате. Эти профессии востребованы на современном рынке труда. В данных профессиях выпускники нашего лицея будут получать хорошую заработную плату, они будут всегда трудоустроены на предприятии. Оршанский льнокомбинат 100 % трудоустраивает всех выпускников нашего лицея, обеспечивает жильем и дает высокую заработную плату.