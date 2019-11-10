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Зарплаты вдвое выше средней и открытые вакансии. В каких сферах в Беларуси хорошо зарабатывают (и это не только IT)

10 ноября 2019 17:46
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Новости Беларуси. Очень долго – практически на протяжении всей без малого вековой истории СССР – именно рабочие специальности были в особом почете, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

И если лет 50 назад это было почетнее некуда, то уже к середине 90-х годов прошлого века ситуация начала меняться. И в итоге доменялась до того, что высшее образование есть почти у всех, а работать чуть ли не все молодые люди хотят айтишниками. Или кем угодно, но чтоб в офисе с кофе и печеньками. И достойной зарплатой – как же без нее? Вот и сидят некоторые без работы, прикрываясь отсутствием подходящих вакансий.

Но есть и другие примеры. Не всегда изначально выбранная специальность становится делом жизни. Причем по разным причинам. И вот тут важно не опустить руки, переобучиться и стать профессионалом в новом виде деятельности. Тем более, как выяснилось, например, рабочие специальности могут очень даже неплохо оплачиваться. И такие предложения есть на рынке труда.

В этом лично убедился корреспондент Александр Добриян.

Зарплаты вдвое выше средней и открытые вакансии. В каких сферах в Беларуси хорошо зарабатывают (и это не только IT)-1

Мороз и солнце. Лес осенний. Но Павлу Герасёву сейчас не до поэзии. Рабочий день начинается с вынужденного ремонта.

Зарплаты вдвое выше средней и открытые вакансии. В каких сферах в Беларуси хорошо зарабатывают (и это не только IT)-4

Из своих 25 Павел шесть лет работает в лесу. Последние полгода – на харвестере или, как его называют официально, трелёвочной лесозаготовительной машине.

Зарплаты вдвое выше средней и открытые вакансии. В каких сферах в Беларуси хорошо зарабатывают (и это не только IT)-7

Павел Герасёв, оператор харвестера Гомельского опытного лесхоза:
Первое – желание было работать. Впечатления захватывающие. Немного страшно было, конечно. В основном морально ты устаёшь, потому что постоянно под напряжением, под вниманием. Смотришь, чтобы деревья куда смотрели, туда и шли, где-то помог ему упасть, где-то объехал с другой стороны, чтобы оно на тебя не упало. А так нравится работа. Впечатления хорошие.

Зарплаты вдвое выше средней и открытые вакансии. В каких сферах в Беларуси хорошо зарабатывают (и это не только IT)-10

Этот лесной комбайн требует от оператора знаний электроники, механики, гидравлики, навыков управления и ремонта, а кроме того отлично ориентироваться в породах древесины и ассортименте продукции.

Зарплаты вдвое выше средней и открытые вакансии. В каких сферах в Беларуси хорошо зарабатывают (и это не только IT)-13

Александр Добриян, корреспондент:
Первый раз в кабине харвестера становится понятно, что ничего не понятно. Руль сзади, педали спереди. Для управления есть ещё несколько джойстиков. Во всём человеку здесь помогает компьютер. Машина сама определяет оптимальные размеры лесоматериала и в любую минуту с точностью до копейки может сказать, на какую сумму заготовлена древесина.

Зарплаты вдвое выше средней и открытые вакансии. В каких сферах в Беларуси хорошо зарабатывают (и это не только IT)-16

Обучение профессии с нуля в Борисовском лесоагротехническом колледже займёт полтора года. Механизаторы с дипломом могут пройти двухмесячные курсы в Республиканском центре повышения квалификации работников лесного хозяйства.

Зарплаты вдвое выше средней и открытые вакансии. В каких сферах в Беларуси хорошо зарабатывают (и это не только IT)-19

Ощущения от этой работы действительно яркие. Машина слушается малейшего движения оператора: мощный манипулятор словно продолжение человеческих рук.

Зарплаты вдвое выше средней и открытые вакансии. В каких сферах в Беларуси хорошо зарабатывают (и это не только IT)-22

Павел Герасёв:
Комфорт, больше всего нравится комфорт. Зимой тепло, летом кондиционер включил – прохладно. И зарплата радует.

Зарплаты вдвое выше средней и открытые вакансии. В каких сферах в Беларуси хорошо зарабатывают (и это не только IT)-25

Оператору харвестера со старта предлагают зарплату в 1,5 тысячи рублей, но специалист без проблем может удвоить свой заработок в самые короткие сроки. Сложная машина в лесу заменяет сразу 10 вальщиков. Заготавливает до 300 кубических метров древесины в смену: шутка ли – шесть железнодорожных вагонов! Отсюда и зарплата. Желающих попробовать себя в профессии хватает, правда, остаются немногие. Вакансии регулярно открыты в любой области страны.

Зарплаты вдвое выше средней и открытые вакансии. В каких сферах в Беларуси хорошо зарабатывают (и это не только IT)-28

Василий Головач, начальник отдела механизации Гомельского лесохозяйственного объединения:
Сама лесозаготовительная машина очень сложная. Такой симбиоз механики, гидравлики, электроники и компьютера, который следит и за размерами, и за диаметром, и за длиной ассортимента. И всё сочетать в одном человеке проблематично. Потому что сегодняшнее поколение... Да, это компьютеры. А что-то покрутить руками и гидравлику сделать – это другое.

Зарплаты вдвое выше средней и открытые вакансии. В каких сферах в Беларуси хорошо зарабатывают (и это не только IT)-31

Поработать руками за очень хорошие деньги – эта фраза может быть слоганом при наборе ещё на одну специальность. Оказывается, получить пару-тройку тысяч рублей в месяц можно просто наводя чистоту и порядок. Правда, делать это придётся на высоте до сотен метров.

Зарплаты вдвое выше средней и открытые вакансии. В каких сферах в Беларуси хорошо зарабатывают (и это не только IT)-34

В промышленный альпинизм Виктора Чернова год назад привёл старший брат. Работа на высоте так захватила парня, что о другом сейчас и не помышляет.

Зарплаты вдвое выше средней и открытые вакансии. В каких сферах в Беларуси хорошо зарабатывают (и это не только IT)-37

Текущее задание – генеральная уборка целой электростанции: пропылесосить нужно тысячи квадратных метров конструкций и оборудования, но по душе  больше работа на открытом воздухе.

Зарплаты вдвое выше средней и открытые вакансии. В каких сферах в Беларуси хорошо зарабатывают (и это не только IT)-40

Виктор Чернов, промышленный альпинист:
Красота, виды. Виды, не доступные другим, кто ходит по земле. Каждый день ты окунаешься в высотный мир, это очень интересно, очень красиво. Особенно красиво, когда наблюдаешь закаты. Это самое крутое.

Зарплаты вдвое выше средней и открытые вакансии. В каких сферах в Беларуси хорошо зарабатывают (и это не только IT)-43

Красивые виды – отличный бонус к хорошей зарплате. Сегодня ниша промышленного альпинизма довольно свободна.

Зарплаты вдвое выше средней и открытые вакансии. В каких сферах в Беларуси хорошо зарабатывают (и это не только IT)-46

Найти работу в этой сфере не составит труда, притом что вложения минимальны: обучение займёт 17 дней и обойдётся всего в 230 рублей.

Виктор Чернов:
Каждый может стать промальпинистом? Да, каждый, если отсутствует панический страх высоты. В процессе обучения отсеиваются эти люди. На третьем занятии выход с вышки дают сделать. Если не делает, то говорят, что вы не подходите для этой работы. И физически подготовленным нужно быть.

Зарплаты вдвое выше средней и открытые вакансии. В каких сферах в Беларуси хорошо зарабатывают (и это не только IT)-49

Достойную зарплату можно найти не только в лесной чаще или на высоте птичьего полёта. В Орше на зарплату не жалуются представители одной из самых уникальных профессий.

Зарплаты вдвое выше средней и открытые вакансии. В каких сферах в Беларуси хорошо зарабатывают (и это не только IT)-52

Таких производств на планете единицы. В цеху – климат, как в экваториальной Африке: тепло и влажно, но без этого и не родится белорусский шёлк. Прядильщики мокрого прядения создают не просто пряжу – национальное достояние.

Зарплаты вдвое выше средней и открытые вакансии. В каких сферах в Беларуси хорошо зарабатывают (и это не только IT)-55

Светлана Дубовец, прядильщик мокрого прядения ОАО «Оршанский льнокомбинат»:
Лен – это живая культура, которую надо чувствовать, знать и понимать, так же, как и оборудование. Если оборудование не чувствовать, не понимать, то в работе ничего не получится. Надо работу свою любить. Когда любишь работу, тогда все получается. Вообще ради этой работы можно и пожертвовать маникюром, и порезать ручки можно. И всегда мокро. Но работу надо свою любить. Такие условия работы.

Зарплаты вдвое выше средней и открытые вакансии. В каких сферах в Беларуси хорошо зарабатывают (и это не только IT)-58

Через руки Светланы ежедневно проходит 120 килограммов льняной нити. Каждый метр пряди помнит её пальцы. 

Зарплаты вдвое выше средней и открытые вакансии. В каких сферах в Беларуси хорошо зарабатывают (и это не только IT)-61

Игорь Ещенко, начальник управления ОАО «Оршанский льнокомбинат»:
Это достаточно уникальная и сложная профессия. Существует такое понятие в мире, что прядение – это искусство, а ткачество – ремесло. И как спряли, так потом и соткали, соответственно такую и получили продукцию. И чем больше человек рабочей профессии вкладывает в нее душу, своих умений, знаний, положительных эмоций, тем лучше получается продукт. И мы понимаем, что этот продукт действительно живой. Это одна из самых высокооплачиваемых профессий. Так скажем, уровень оплаты труда прядильщика мокрого прядения выше, чем у специалистов остальных профессий на предприятии.

Зарплаты вдвое выше средней и открытые вакансии. В каких сферах в Беларуси хорошо зарабатывают (и это не только IT)-64

Зарплаты вдвое выше средней и открытые вакансии. В каких сферах в Беларуси хорошо зарабатывают (и это не только IT)-66

Прядильщики в современном мире – штучный товар. На комбинате говорят, что хоть сегодня готовы взять до сотни работников. Вакансии открыты, а дать необходимые знания и навыки всем желающим готовы в местном лицее.

Зарплаты вдвое выше средней и открытые вакансии. В каких сферах в Беларуси хорошо зарабатывают (и это не только IT)-69

Алла Лаптинская, мастер производственного обучения Оршанского лицея текстильщиков им. Г.В. Семёнова:
Мы рассказываем всем выпускникам школ о том, что есть такие профессии на льнокомбинате. Эти профессии востребованы на современном рынке труда. В данных профессиях выпускники нашего лицея будут получать хорошую заработную плату, они будут всегда трудоустроены на предприятии. Оршанский льнокомбинат 100 % трудоустраивает всех выпускников нашего лицея, обеспечивает жильем и дает высокую заработную плату.

Зарплаты вдвое выше средней и открытые вакансии. В каких сферах в Беларуси хорошо зарабатывают (и это не только IT)-72

Оказывается, найти работу с действительно хорошей зарплатой в Беларуси можно: главное, хотеть работать, отбросить страхи и неуверенность, к любому делу относиться, как к уникальному творческому процессу. Проверено на себе.

# Зарплаты в Беларуси # общество # Алесандр Добриян # Павел Герасёв # Василий Головач # Виктор Чернов # Светлана Дубовец # Алла Лаптинская # Игорь Ещенко # Фотофакт

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