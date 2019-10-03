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«С Вас 300 евро». Белоруса задержали на границе Голландии из-за неоплаченной парковки

03 октября 2019 09:18
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Как обстоят дела с платной парковкой в европейских странах, рассказываем в программе «Большой город».

«С Вас 300 евро». Белоруса задержали на границе Голландии из-за неоплаченной парковки-1

Петр Прудников, главный инженер ГО «Гаражи, автостоянки, парковки»:
Во всех странах Европы существует штрафная система, если ты не заплатил. Вплоть до того, что в Англии, например, если ты не заплатил за парковку, могут конфисковать автомобиль. В Голландии был пример – наш соотечественник в Голландии не заплатил за парковку, поехал домой – его остановили на границе и говорят: «Уважаемый, Вы не заплатили за парковку. С Вас 300 евро».

# Автостоянки # общество # Пётр Прудников

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