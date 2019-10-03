«С Вас 300 евро». Белоруса задержали на границе Голландии из-за неоплаченной парковки

Петр Прудников, главный инженер ГО «Гаражи, автостоянки, парковки»:

Во всех странах Европы существует штрафная система, если ты не заплатил. Вплоть до того, что в Англии, например, если ты не заплатил за парковку, могут конфисковать автомобиль. В Голландии был пример – наш соотечественник в Голландии не заплатил за парковку, поехал домой – его остановили на границе и говорят: «Уважаемый, Вы не заплатили за парковку. С Вас 300 евро».