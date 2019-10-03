Тренируются в обед и осваивают джиу-джитсу за пару лет. Сборная Беларуси завоевала бронзу Всемирных игр полицейских

Соревнования полицейских со всего мира прошли в Милане. В них приняли участие около 800 правоохранителей из 37 стран. Сборная МВД Беларуси стала бронзовым призером Третьих Всемирных игр полицейских.

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» – заместитель начальника главного управления кадров – начальник управления профессиональной подготовки МВД РБ – Александр Долидович, старший лейтенант милиции – Инга Станковская и старший лейтенант милиции – Алексей Яцевич.

Александр Долидович, начальник управления профессиональной подготовки МВД РБ:

В этом году в Милане прошли Третьи игры полицейские. Они проводятся раз в два года. Мы начали свое участие в составе сборной команды со Вторых игр. Вторые игры проходили два года назад, они состоялись в АОЭ, в городе Абу-Даби. Там было заявлено 4 вида спорта, в которых мы могли участвовать. Но, еще не имея достаточного опыта участия в таких соревнованиях, мы заявились в двух видах. Это было дзюдо и практическая стрельба. В плавании и джиу-джитсу мы не участвовали. Каждый раз виды спортивных состязаний меняются организаторами. Поэтому никто не знает, что будет через два года. Как правило, узнаем об этом за полгода до начала соревнований.

Честно говоря, когда мы два года назад приехали в Абу-Даби, джиу-джитсу у нас не сильно было развит. Но когда наши дзюдоисты, самбисты рассмотрели этот вид спорта, потому что много разновидностей джиу-джитсу существует, а это именно более полицейский вид – прикладной. Они сказали, что готовы через два года принять участие в джиу-джитсу. Но и, в принципе, мы довольны выступлением наших спортсменов. Это две золотые медали среди девушек. Серебро у мужчин и еще одно серебро у девушек. Участвовало 7 спортсменов в разных весовых категориях. Четыре приехали с медалями. И две медали высшей пробы!

Инга Станковская, старший лейтенант милиции:

Я участвовала в дисциплине «Практическая стрельба». Тренируемся мы в нашей стране из одного оружия, но здесь так получилось, что организаторы соревнований поставили условие, что все стрелки стреляют из оружия «Беретта» – то есть только из итальянского оружия. А мы готовились с «Глок». Разница есть – в хвате, в отдаче, в смене магазина. Все это играет роль, потому что это скорость, время, а это одна из составляющих частей для победы.

Алексей Яцевич, старший лейтенант милиции:

Провели определенные сборы, отбор и решили, что надо выступать на этих соревнованиях. Конечно, полностью централизованно готовиться, как профессиональные спортсмены, у нас не получается, потому что мы служим, в первую очередь. Находим свободное время либо до работы, либо после работы, либо в обеденное время.

Как проходят соревнования полицейских по плаванию? Алексей Яцевич:

Они напоминают классические соревнования по плаванию, проводятся в 50-метровом бассейне. Выбрана была программа на данных соревнованиях более спринтерская, то есть были только 50 и 100 метров всеми способами плавания. Это вольный стиль, на спине, брасс, баттерфляй. При этом к этим видам программы были добавлены две эстафеты. Комбинированная эстафета – это когда каждый участник команды плывет своим видом, способом плавания. И кролевая эстафета. Эстафеты были 4 по 50, то есть тоже спринтерские. На данные соревнования были представлены 4 участника мужского пола 2 девушки. Тоже довольно достойно выступили. 2 золотых медали завоевали, 6 серебряных, 2 – бронзовые.

Сколько представителей Беларуси участвовали в полицейских играх? Александр Долидович:

Состав делегации – 30 человек. Все наши спортсмены являются сотрудниками органов внутренних дел.

Зачем участвовать в подобных соревнованиях? Александр Долидович:

В первую очередь, это престиж. Международный форум – 37 стран, это представители всего мира. Это, прежде всего, заявление о себе, о своей стране. А во-вторых, это все те виды спорта, в которых мы выступали, которые нужны сотруднику в его профессиональной деятельности.