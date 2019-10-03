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В Минске построят 8 перехватывающих парковок возле станций метро

03 октября 2019 08:54
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Уровень автомобилизации в Минске растёт. Сегодня на жителей столицы зарегистрировано 750 тысяч машин, сообщили в программе «Большой город».

В Минске построят 8 перехватывающих парковок возле станций метро-1

Ежедневно по улицам большого города курсируют около миллиона авто и не только с номерами седьмого региона. Особенно, напряжённо в час пик. Вскоре в столице организуют восемь перехватывающих парковок возле окраинных станций метро. Они разгрузят сердце большого города и сберегут экологию.

# Автостоянки # общество # Пётр Прудников

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