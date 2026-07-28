«Несвиж Христов приглашает» – о международном фестивале поговорили с протоиереем Олегом Абрамовичем

«Несвиж Христов приглашает!» Международный фестиваль православной культуры уже в пятый раз принимает знаменитый Национальный музей-заповедник.

С духовником фестиваля, протоиереем Олегом Абрамовичем встретились в программе «Прикосновение к свету».