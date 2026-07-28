«Несвиж Христов приглашает» – о международном фестивале поговорили с протоиереем Олегом Абрамовичем

«Несвиж Христов приглашает!» Международный фестиваль православной культуры уже в пятый раз принимает знаменитый Национальный музей-заповедник.
С духовником фестиваля, протоиереем Олегом Абрамовичем встретились в программе «Прикосновение к свету».
«Несвиж Христов приглашает!» Международный фестиваль православной культуры уже в пятый раз принимает знаменитый Национальный музей-заповедник.
С духовником фестиваля, протоиереем Олегом Абрамовичем встретились в программе «Прикосновение к свету».
Этому храму более 400 лет! Протоиерей рассказал историю Петропавловского собора в Минске. Читайте здесь.