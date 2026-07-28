Прямой эфир

«Несвиж Христов приглашает» – о международном фестивале поговорили с протоиереем Олегом Абрамовичем

28 июля 2026 11:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

«Несвиж Христов приглашает!» Международный фестиваль православной культуры уже в пятый раз принимает знаменитый Национальный музей-заповедник. 

С духовником фестиваля, протоиереем Олегом Абрамовичем встретились в программе «Прикосновение к свету».

Этому храму более 400 лет! Протоиерей рассказал историю Петропавловского собора в Минске. Читайте здесь.

# Религия # Интервью # Олег Лепешенков

Другие новости рубрики

Все новости
В честь 1038-летия Крещения Руси в храмах Беларуси и России прозвучал единый колокольный звон
28 июля 2026 11:36

В честь 1038-летия Крещения Руси в храмах Беларуси и России прозвучал единый колокольный звон

Беларусь и Калужская область подписали план мероприятий по сотрудничеству до 2029 года
28 июля 2026 11:27

Беларусь и Калужская область подписали план мероприятий по сотрудничеству до 2029 года

Беларусь намерена придерживаться открытой позиции и не юлить в отношениях с США – Лукашенко
28 июля 2026 11:14

Беларусь намерена придерживаться открытой позиции и не юлить в отношениях с США – Лукашенко