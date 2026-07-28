Беларусь намерена придерживаться открытой позиции и не юлить в отношениях с США – Лукашенко

В фокусе внимания – не только международная дипломатия по линии ООН, но и двусторонние контакты с Вашингтоном. Александр Лукашенко заявил, что официальный Минск выстраивает отношения с американской стороной прагматично, анализируя риторику США и реальные мотивы Белого дома. Глава государства отметил, что Беларусь выигрывает на международной арене именно за счет порядочности и открытости. Президент подчеркнул, что этого четкого курса страна будет придерживаться и дальше.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

На твою голову выпала и честь, и большая работа по налаживанию отношений между США и Беларусью. В тесном контакте работаешь с Джоном Коулом. Передай ему самые добрые пожелания и его прелестной супруге. Я часто думаю, как он с ней живет, она так жесткая у него женщина. Ну и он, конечно, наверное, не подарок. Но, тем не менее, я доверяю этому человеку. Передай ему самые добрые пожелания. Я все документы дословно до запятой, которые ты передаешь, читаю. У меня сложились определенные впечатления и мнения в отношении Соединенных Штатов Америки, их пожелания. Я умею читать между строк. И дело здесь не в строчках, в том, что ты пишешь, а дело в духе того, как мыслит руководство Соединенных Штатов Америки. Я умею читать между строк. Поэтому если даже Джон пытается что-то приукрасить, этого делать не надо. Я опытный человек и знаю, как это на самом деле.

Но тем не менее складывающаяся обстановка в наших отношениях и особенно динамика и перспективы – неплохие. Я думаю, достаточно четко ты объяснил им о том, что мы можем, что не можем и на что не пойдем. Я объяснил о наших отношениях прежде всего с нашей Россией, с Китайской Народной Республикой, с Ираном. Много мы затрагивали тем. И мы от этого сейчас и выигрываем. Мы никогда не юлили там и в дипломатические какие-то там термины не прятали свою позицию. От этого сегодня и выигрываем.

Они прекрасно понимают, в том числе господин Коул, что мы можем, а что нет. Поэтому мы и этого курса будем придерживаться дальше. Но, тем не менее, я хотел бы, чтобы ты мне доложил свои впечатления от контактов с этими людьми и, возможно, предложения, как мы будем действовать дальше. Ну, естественно, если есть какие-то проблемы в Организации Объединенных Наций, потому что это, вроде бы, основная твоя работа, но, тем не менее, может быть, нынешнему генсеку, с которым у меня такие дружеские отношения, может быть, наша помощь, поддержка нужна. Мы обязательно должны ему эту поддержку оказать.