В честь 1038-летия Крещения Руси в храмах Беларуси и России прозвучал единый колокольный звон

В Беларуси и России сегодня, 28 июля, отмечают День Крещения Руси, а также вспоминают святого князя Владимира. Ровно в полдень в храмах и монастырях двух стран раздался колокольный звон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Традиция перезвона зародилась в 2012 году. С тех пор 28 июля ровно в полдень звонари поднимаются на колокольни. Сегодня праздничный благовест длился 10 минут, став символом общей молитвы, радости и духовного единства народов Беларуси и России.

На душе благодать от колокольного звона, от церковного колокольного звона. У нас бывают такие специальные фестивали колокольного звона, обучение детей колокольному звону. Я бываю на таких мероприятиях, я очень люблю колокольный звон. Это прям вот какое-то очищение души, благодать на душе.

С самого утра в соборах проходят торжественные литургии и благодарственные молебны в честь 1038-летия Крещения Руси.