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Беларусь и Калужская область подписали план мероприятий по сотрудничеству до 2029 года

28 июля 2026 11:27
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Беларусь и Калужская область России укрепляют партнерство по различным направлениям. Речь идет о строительной сфере, аграрном секторе, поставках коммунальной, грузовой, пассажирской, сельскохозяйственной техники. Соответствующие договоренности подкрепили планом мероприятий до 2029 года по реализации соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. Документ подписали сегодня, 28 июля, в Минске по итогам заседания совместной рабочей группы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь и Калужская область подписали план мероприятий по сотрудничеству до 2029 года-2

Наша страна готова расширить взаимодействие в строительной сфере. За 13 лет в Калуге и Обнинске белорусские специалисты возвели семь жилых комплексов, 10 школ и 8 детских садов. В числе совместных проектов – первый Федеральный технопарк рабочих профессий.

Беларусь и Калужская область подписали план мероприятий по сотрудничеству до 2029 года-4

Вадим Ольшевский, министр архитектуры и строительства Беларуси:
Упор будет делаться на развитие сельских территорий. Намечены строительство своего рода таких поселков для жителей сельского агломерата. Наметили поставку строительных конструкций, материалов. Строительные материалы Республики Беларуси сегодня славятся качеством. Поэтому это тот же цемент, это те же нерубные материалы, это те же материалы производства керамики. Поэтому мы будем плотно сотрудничать по этой тематике.

Беларусь и Калужская область подписали план мероприятий по сотрудничеству до 2029 года-6

Владислав Шапша, губернатор Калужской области России:
Мы сегодня подписали ряд соглашений. Впереди у нас общение с Академией наук. И тема образовательная является составляющей наших партнерских отношений. Сегодня, кстати, в калужских вузах учатся 20 студентов из Беларуси. И, конечно, мы всегда готовы в рамках нашего образовательного обмена делать так, чтобы и нашим студентам такие возможности были предоставлены. Тем более, что направлений сотрудничества достаточно много. И все, что касается сельского хозяйства, безусловно, Беларусь обладает большой экспертизой в этой части. Мы готовы, конечно, этот вопрос рассматривать.

Кроме того, Калужская область запустит серийный выпуск беспилотников, разработанных по белорусским технологиям. Речь идет о специализированной линейке сельскохозяйственных аппаратов. Дроны будут выполнять широкий спектр задач: от точного внесения средств защиты растений до комплексного мониторинга полей и оперативного выявления проблемных участков.

# Международное сотрудничество # Беларусь-Россия # Владислав Шапша # Вадим Ольшевский

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