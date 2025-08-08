Флагман строительных материалов «Керамин» отмечает 75-летие

Созданный в послевоенные годы, тогда еще кирпичный завод номер 10 в Минске, был призван решить вопрос нехватки строительных материалов в восстанавливающемся после Великой Отечественной городе. В первые же четыре месяца выпустили почти миллион единиц изделий. А уже через 10 лет открыли линию по выпуску керамической плитки. И сегодня не сбавляют темпы.

Это одно из крупнейших в Восточной Европе предприятий по производству керамической плитки, керамогранита, изделий санитарной керамики и керамического кирпича. По сути это три завода, которые стараются быть в технологическом тренде – линии модернизируются. Постоянно работают над повышением качества и объемов реализации готовой продукции, в том числе на экспортных рынках.