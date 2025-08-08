Флагман строительных материалов «Керамин» отмечает 75-летие
Новые рынки сбыта, современное производство, модные форматы изделий, импортозамещение. Итоги 75-летней работы подводит один из флагманов строительных материалов Беларуси. Предприятие «Керамин» отмечает юбилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Созданный в послевоенные годы, тогда еще кирпичный завод номер 10 в Минске, был призван решить вопрос нехватки строительных материалов в восстанавливающемся после Великой Отечественной городе. В первые же четыре месяца выпустили почти миллион единиц изделий. А уже через 10 лет открыли линию по выпуску керамической плитки. И сегодня не сбавляют темпы.
Это одно из крупнейших в Восточной Европе предприятий по производству керамической плитки, керамогранита, изделий санитарной керамики и керамического кирпича. По сути это три завода, которые стараются быть в технологическом тренде – линии модернизируются. Постоянно работают над повышением качества и объемов реализации готовой продукции, в том числе на экспортных рынках.
Олег Панасюк, генеральный директор ОАО «Керамин»:
Предприятие на сегодняшний день в годовом выражении выпускает более 10 миллионов метров квадратных плитки керамической. Плюс, 60 % продается на экспортные рынки, и около 40 % продается потребителям Республики Беларусь в нашей фирменной торговой сети. Наше предприятие экспортоориентированное. У нас широкая достаточно география поставок. Она не ограничивается только нашим основным партнером – это Российская Федерация. За последние 5 лет наше предприятие экспортировало продукцию более чем на 260 миллионов долларов США. За полугодие предприятие экспортировало более 17 миллионов долларов США.
Строительный флагман принимает участие в возведении и реконструкции знаковых объектов. Таких как Национальный стадион, международный выставочный центр «Белэкспо», кинотеатр «Москва», Первый национальный торговый дом. Для них разработаны уникальные коллекции, которые не тиражируются. Уже продумывают дизайн специально для нового здания Национального исторического музея Беларуси. Возможности производственных линий сегодня позволяют реализовывать самые неординарные идеи дизайнеров.