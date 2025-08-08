Лукашенко ответил на самые сложные вопросы мировой и внутренней повестки. Анонс большого интервью

Интервью Александра Лукашенко зарубежному журналисту, чье имя держали в секрете – выйдет в эфир сегодня, 8 августа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во время разговора Президент затронул важнейшие темы современного мироустройства – роль Беларуси в урегулировании конфликта между Россией и Украиной, начало СВО и санкционное давление, белорусская многовекторность и инструменты обеспечения нашей независимости. Ядерное оружие, комплекс «Орешник» в Беларуси и изменения планов союзных учений. Журналиста интересовало мнение Александра Лукашенко о международном диалоге, новом президентском сроке и подробности белорусско-американских переговоров.