Воинское мастерство – в белорусской армии начался новый учебный год

В условиях, когда у наших границ то и дело происходят провокации, а недружественные страны не оставляют попыток раскачать Беларусь изнутри – важно обеспечить безопасность страны. В белорусской армии начался новый учебный год. Он определен как Год воинского мастерства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выборы Президента Беларуси, празднование 80-летия Великой Победы и проведение парада войск Минского гарнизона – перед армией стоят важнейшие государственные задачи. Так, с первых дней личный состав 120-й отдельной гвардейской механизированной бригады приступает к интенсивным боевым занятиям. Работа с современными образцами вооружения, оперативная подготовка – все мероприятия будут иметь практическую направленность.

Максим Вольфович, начальник штаба бригады – первый заместитель командира 120-й отдельной механизированной бригады:

За последние несколько месяцев мы на вооружение получили модернизированные радиостанции, порядка 30 комплектов мобильной комплексной связи МКСТ и также в большом количестве квадрокоптеры мультироторного типа. Личный состав бригады ко всем запланированным мероприятиям в учебном году, а также к выполнению задач по предназначению в любых условиях обстановки готов.

Пройдет и совместное с армией России стратегическое учение «Запад – 2025», которое создаст условия для дальнейшего совершенствования действующей системы обеспечения военной безопасности Союзного государства.