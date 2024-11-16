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Предприятию БелТИЗ – 96 лет! Рассказываем о заводе, где трудятся белорусы с нарушением зрения

16 ноября 2024 11:28
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Белорусскому товариществу инвалидов по зрению – 100 лет! Деятельность этого общества реально важна. Оно дает людям с нарушениями зрения надежду и уверенность, что они являются полноправными членами нашего общества. Уникальную продукцию, востребованную не только в Беларуси, но и далеко за ее пределами, создают на «Светоприборе» Белорусского товарищества инвалидов по зрению. Предприятие отмечает в эти дни 96 лет.

Гости программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Борис Падера, слесарь механосборочных работ, и Регина Кривошей, инструктор-методист по социально-трудовой реабилитации унитарного предприятия «Светоприбор» общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».

Предприятию БелТИЗ – 96 лет! Рассказываем о заводе, где трудятся белорусы с нарушением зрения-2

Регина Кривошей, инструктор-методист по социально-трудовой реабилитации унитарного предприятия «Светоприбор» ОО «БелТИЗ»:
Наше предприятие – это старейшее предприятие в Республике Беларусь, нам уже 96 лет. И на протяжении всего периода главная наша цель – организовать труд для людей с нарушениями зрения, чтобы им было комфортно, удобно у нас работать. На предприятии создана очень благоприятная атмосфера, чтобы людям было комфортно не только работать, но и реализовывать себя в разных сферах.

Подробности в видеоматериале.

# Жизнь с инвалидностью в Беларуси # Ольга Бурлакова # Александр Стасевич # Алеся Алехнович

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