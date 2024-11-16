Предприятию БелТИЗ – 96 лет! Рассказываем о заводе, где трудятся белорусы с нарушением зрения

Белорусскому товариществу инвалидов по зрению – 100 лет! Деятельность этого общества реально важна. Оно дает людям с нарушениями зрения надежду и уверенность, что они являются полноправными членами нашего общества. Уникальную продукцию, востребованную не только в Беларуси, но и далеко за ее пределами, создают на «Светоприборе» Белорусского товарищества инвалидов по зрению. Предприятие отмечает в эти дни 96 лет.
Гости программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Борис Падера, слесарь механосборочных работ, и Регина Кривошей, инструктор-методист по социально-трудовой реабилитации унитарного предприятия «Светоприбор» общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».