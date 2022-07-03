«Их путают иногда с латышами». Как украинские коллаборанты расстреливали евреев в Слониме

Новости Беларуси. То, что происходило на наших землях 80 лет назад, до сих пор болью откликается в сердцах белорусов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Особенно врезались в память очевидцев, да и в нашу коллективную, зверства, которые чинили на территории Беларуси коллаборационисты, в том числе из Прибалтики и Украины. По численности тех, кто перешел на сторону фашистов, эти страны лидировали в СССР.

Центр Слонима. Сегодня здесь практически ничего не напоминает о тех ужасах, которые происходили в годы Великой Отечественной. Лишь в парке памятный знак с шестиконечной звездой. Такие отметки, как и в Лепеле, фашисты заставляли местных евреев нашивать на одежду. А потом и вовсе в морозном декабре 1941-го всех согнали в гетто. До 30 тысяч человек – это как 20 минских стадионов «Олимпийский», тесно жили в сараях и подвалах.

В невыносимых условиях, только от голода, холода и болезней в лагере умерли 10 тысяч человек. Привозили сюда евреев еще и из Берлина, Варшавы и Парижа. Наш коллега, журналист и краевед Василий Афасаник много лет по крупицам собирал факты военной истории Слонима. Признается, порой от рассказов очевидцев о жестокости немцев и полицаев волосы вставали дыбом. Василий Афанасик, краевед, журналист, писатель:

Когда шла еврейка с грудным ребеночком на руках, обыкновенный немецкий солдат – это был не так называемый черный, выходцы с Кавказа, которые служили в немцах, не эсэсовец, даже не наши головорезы, полицаи местные, это был обыкновенный солдат. И еврейка нарушила правила передвижения. И тогда этот солдат выхватывает грудного ребеночка за ножки и бьет головкой об угол детского дома, который находился, сейчас это улица Космонавтов. И этот дом сохранился, это жилой теперь двухэтажный дом. Это жуткая история. И таких историй, к сожалению, было море.

Три крупные акции массовых расстрелов мирных жителей. Последняя 14 ноября 1942 года. В самом городе гитлеровцы организовали лагерь советских военнопленных, а в детдомах из малышей до последней капли забирали кровь для раненых немцев. В конце 1943-го в Слониме базировался небезызвестный 118-й полицейских украинский батальон.

Василий Афанасик:

Их путают иногда с латышами, потому что они ходили в рыжей старой латышской форме. Поэтому их иногда называют латышские. На самом деле это был украинский батальон из красноармейцев и офицеров Красной армии, которые не вышли из окружения и создали на базе двух батальонов в Украине 118-й полицейский батальон, которым командовал немец [неразборчиво – прим.ред.], а начальником штаба был Васюро, тот самый Васюро, который спалил Хатынь.