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В Городке торжественно перезахоронили останки солдата Красной армии. Родственники искали его 80 лет

03 июля 2022 17:38
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Новости Беларуси. В Городке 3 июля торжественно перезахоронили останки солдата, обнаруженные в ходе поисковых работ на территории Ленинградской области России, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

В Городке торжественно перезахоронили останки солдата Красной армии. Родственники искали его 80 лет-1

В апреле в Кировском районе обнаружили останки красноармейца, погибшего в годы Великой Отечественной войны. По вкладышу медальона удалось установить его личность. Им оказался уроженец Городокского района Иван Якимов, пропавший без вести в июле 1942-го. Родственники погибшего выразили желание, чтобы останки близкого человека покоились на родной земле. Его не забывали и искали все эти 80 лет.

В Городке торжественно перезахоронили останки солдата Красной армии. Родственники искали его 80 лет-4

Виктор Якимов, брат Ивана Якимова:
Такое чувство было, что я не мог от волнения высказать ни одного слова. Благодаря этим людям теперь я буду знать, что один из нашей семьи теперь тоже найден.

В Городке торжественно перезахоронили останки солдата Красной армии. Родственники искали его 80 лет-7

Сергей Ерофеев, руководитель поискового отряда «Опора» Санкт-Петербурга (Россия):
27 апреля в урочище Гонтовая Липка Кировского района Ленинградской области был обнаружен боец Красной армии. Стрелковая ячейка, неглубоко он был – сантиметров 20 всего. Жесточайшие бои были, потому что в этом месте было очень много попыток прорыва блокады Ленинграда. Это было острие. И погибших там до сих пор просто очень много.

Также во время церемонии поисковики передали родственникам личные вещи Ивана Якимова: ложку, монеты, остатки бинокля, сербскую медаль, которая, вероятно, принадлежала еще отцу солдата, а также медаль «За оборону Ленинграда».

# Великая Отечественная война # общество # Виктор Якимов # Иван Якимов # Сергей Ерофеев # Новости Витебска и Витебской области # Фотофакт

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