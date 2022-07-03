В Городке торжественно перезахоронили останки солдата Красной армии. Родственники искали его 80 лет

Новости Беларуси. В Городке 3 июля торжественно перезахоронили останки солдата, обнаруженные в ходе поисковых работ на территории Ленинградской области России, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

В апреле в Кировском районе обнаружили останки красноармейца, погибшего в годы Великой Отечественной войны. По вкладышу медальона удалось установить его личность. Им оказался уроженец Городокского района Иван Якимов, пропавший без вести в июле 1942-го. Родственники погибшего выразили желание, чтобы останки близкого человека покоились на родной земле. Его не забывали и искали все эти 80 лет.

Виктор Якимов, брат Ивана Якимова: Такое чувство было, что я не мог от волнения высказать ни одного слова. Благодаря этим людям теперь я буду знать, что один из нашей семьи теперь тоже найден.

Сергей Ерофеев, руководитель поискового отряда «Опора» Санкт-Петербурга (Россия):

27 апреля в урочище Гонтовая Липка Кировского района Ленинградской области был обнаружен боец Красной армии. Стрелковая ячейка, неглубоко он был – сантиметров 20 всего. Жесточайшие бои были, потому что в этом месте было очень много попыток прорыва блокады Ленинграда. Это было острие. И погибших там до сих пор просто очень много.

Также во время церемонии поисковики передали родственникам личные вещи Ивана Якимова: ложку, монеты, остатки бинокля, сербскую медаль, которая, вероятно, принадлежала еще отцу солдата, а также медаль «За оборону Ленинграда».