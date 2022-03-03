Румак: ни один человек в Беларуси, независимо от религии или национальности, не испытывает дискриминации

Новости Беларуси. Поддержка толерантности и взаимного уважения, пресечение любых проявлений дискриминации остаются основными ориентирами в работе религиозных организаций Беларуси. В нашей стране их зарегистрировано более 3 500, представляющих 25 конфессий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Итоги их деятельности подвели на заседании коллегии, уполномоченной по делам религий и национальностей.

Александр Румак, уполномоченный по делам религий и национальностей при Совете министров Беларуси:

Традиционно в нашей стране сохраняются межконфессиональный мир и согласие. Ни один человек, независимо от религиозной принадлежности или национальности, не испытывает никакой дискриминации, никаких ущемлений своих прав. Этому способствует национальное законодательство, которым закреплены права граждан в зависимости от их религиозной принадлежности.