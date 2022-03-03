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«Ко всем людям мы ищем свой подход». Как адаптируют к нормальной жизни бывших осуждённых

03 марта 2022 14:16
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Новости Беларуси. Факт – среди стражей порядка немало женщин в погонах. И они сегодня ни в чем не уступают мужчинам, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

Подробности в материале Юлии Минич.  

«Ко всем людям мы ищем свой подход». Как адаптируют к нормальной жизни бывших осуждённых-1

Юлия Минич, корреспондент:  
Разделение профессий на мужские и женские. Есть такое в обществе, но стереотипы все больше уходят. С сильными парнями в рядах органах внутренних дел есть прекрасные дамы. И их работа ничем не отличается от работы сотрудников-мужчин.  

«Ко всем людям мы ищем свой подход». Как адаптируют к нормальной жизни бывших осуждённых-4

Марина Анатольевна Малиновская – сотрудница уголовно-исполнительной инспекции. Она третий год работает в Заводском РУВД. И, на первый взгляд, хрупкая женщина успешно справляется с, казалось бы, мужской профессией. Работает с теми, кто в свое время оступился и совершил преступление.  

«Ко всем людям мы ищем свой подход». Как адаптируют к нормальной жизни бывших осуждённых-7

Марина Малиновская, инспектор уголовно-исполнительной инспекции Заводского РУВД:  
Ко всем людям мы ищем свой подход. Они, конечно, по-разному к этому относятся, иногда с улыбкой принимают, что девушка, молодая девушка. Но так все хорошо, мы стараемся. Мы оказываем помощь, протягиваем руку, чтобы все-таки не становился на тот путь, который раньше был. А понимал, что у него есть люди, которые могут оказать помощь, поддержат в тяжелую ситуацию. Смотришь на них и радуешься, что у них все хорошо, что все сложилось, что у них семьи, дети, работа, квартиры.  

Подробности в видеоматериале.  

# Милиция Беларуси # общество # Юлия Минич # Фотофакт

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