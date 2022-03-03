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«Зарница», фестивали, конкурсы и музеи. Как в Пастовичской школе занимаются патриотическим воспитанием?

03 марта 2022 14:04
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Новости Беларуси. Год исторической памяти в учреждениях образования Минской области. В школах, садах и даже в музеях Стародорожского района проходит ряд мероприятий, направленных на сохранение культурного наследия и воспитание патриотизма, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.  

«Зарница», фестивали, конкурсы и музеи. Как в Пастовичской школе занимаются патриотическим воспитанием?-1

В Пастовичской средней школе активно занимаются краеведческой работой. Здесь проводят тематические недели, посвященные памятным датам, юбилеям писателей, деятелей культуры и событиям, связанным с историей родного края.  

«Зарница», фестивали, конкурсы и музеи. Как в Пастовичской школе занимаются патриотическим воспитанием?-4

Работает и школьный музей. Он стал центром гражданско-патриотического воспитания. Здесь регулярно организуют семинары, конкурсы, встречи с ветеранами и экскурсии. Активное участие ребята принимают в военно-патриотических играх «Зарница» и «Орленок».  

«Зарница», фестивали, конкурсы и музеи. Как в Пастовичской школе занимаются патриотическим воспитанием?-7

Игорь Поздняков, руководитель по патриотическому воспитанию Пастовичской средней школы:  
Соревнования спортивные проводятся, эстафета, также участвовать будем в «Зарнице», «Орленок», который в Год исторической памяти как раз будет проходить. Тожественные мероприятия проводятся у нас.  

«Зарница», фестивали, конкурсы и музеи. Как в Пастовичской школе занимаются патриотическим воспитанием?-10

Ирина Сойко, заместитель директора по учебной работе Пастовичской средней школы:  
Далучэнне навучэнцаў да спрадвечнай культуры продкаў – гэта першааснова развіцця і выхавання. Патрыятызм прыходзіць да таго, хто ўсведамляе асабістую прычаснасць да гэтай гісторыі. Хто разумее, хто ён, адкуль ён, чаму ён тут. А гэта значыць, асабіста усведамляе дачыненне да краіны, у якой жыве. 

«Зарница», фестивали, конкурсы и музеи. Как в Пастовичской школе занимаются патриотическим воспитанием?-13

В летний период работа не прекращается. Для школьников будут организованы акции, форумы, фестивали и выставки патриотической направленности.  

# Год исторической памяти # общество # Игорь Поздняков # Ирина Сойко # Фотофакт

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