«Зарница», фестивали, конкурсы и музеи. Как в Пастовичской школе занимаются патриотическим воспитанием?

Новости Беларуси. Год исторической памяти в учреждениях образования Минской области. В школах, садах и даже в музеях Стародорожского района проходит ряд мероприятий, направленных на сохранение культурного наследия и воспитание патриотизма, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Пастовичской средней школе активно занимаются краеведческой работой. Здесь проводят тематические недели, посвященные памятным датам, юбилеям писателей, деятелей культуры и событиям, связанным с историей родного края.

Работает и школьный музей. Он стал центром гражданско-патриотического воспитания. Здесь регулярно организуют семинары, конкурсы, встречи с ветеранами и экскурсии. Активное участие ребята принимают в военно-патриотических играх «Зарница» и «Орленок».

Игорь Поздняков, руководитель по патриотическому воспитанию Пастовичской средней школы:

Соревнования спортивные проводятся, эстафета, также участвовать будем в «Зарнице», «Орленок», который в Год исторической памяти как раз будет проходить. Тожественные мероприятия проводятся у нас.

Ирина Сойко, заместитель директора по учебной работе Пастовичской средней школы:

Далучэнне навучэнцаў да спрадвечнай культуры продкаў – гэта першааснова развіцця і выхавання. Патрыятызм прыходзіць да таго, хто ўсведамляе асабістую прычаснасць да гэтай гісторыі. Хто разумее, хто ён, адкуль ён, чаму ён тут. А гэта значыць, асабіста усведамляе дачыненне да краіны, у якой жыве.