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Александр Лукашенко: «Гродненщина – это западные ворота Беларуси. Они всегда открыты для тех, кто приходит к нам с миром»

06 августа 2021 10:40
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Новости Беларуси. Наша земля всегда будет нашей. Об этом заявил Александр Лукашенко во время торжественной церемонии открытия Восточного моста через Неман в Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: «Гродненщина – это западные ворота Беларуси. Они всегда открыты для тех, кто приходит к нам с миром»-1

Открытие этого важного для города объекта планировали на середину июля, но мероприятию помешала погода. Тогда за 20 минут в Гродно выпали почти две декадные нормы осадков. Склоны около моста были серьезно размыты дождем. Потому открытие пришлось перенести. 6 августа в Гродно также дождливо.

Александр Лукашенко: «Гродненщина – это западные ворота Беларуси. Они всегда открыты для тех, кто приходит к нам с миром»-4

Как отметил глава государства, утром они созвонились с губернатором области, чтобы решить, состоится ли мероприятие именно сегодня.

Александр Лукашенко: «Гродненщина – это западные ворота Беларуси. Они всегда открыты для тех, кто приходит к нам с миром»-7

Четырехполосный Восточный мост в Гродно долгожданный для его жителей. Ведь в городе уже на конец 2018 года на тысячу жителей приходилось 363 легковых автомобиля, и это больше, чем по другим областным центрам и Минску. К слову, мост через Неман реконструировали в рекордно короткие сроки. Он станет самым высоким в Беларуси подобным сооружением.

Александр Лукашенко: «Гродненщина – это западные ворота Беларуси. Они всегда открыты для тех, кто приходит к нам с миром»-10

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Этот Восточный мост через Неман в прямом смысле связывает эпохи. Его фундамент заложен в первые послевоенные десятилетия теми людьми, кто видел войну и знал, как хрупок мир. Сегодня нам выпала уникальная возможность объединить бесценный опыт предыдущего поколения с новейшими технологиями нынешней строительной отрасли. Все, что мы возводим и укрепляем, – мосты, дороги, города, независимость нашего суверенного государства – также должно стать основанием для будущих достижений наших детей.

Говорят, каждый новый мост – это дорога в будущее. И пусть никто не сомневается, что мы, белорусы, свои мосты строим в мирное будущее. Сегодня я хочу обратиться не только к вам, жителям региона, но и к нашим соседям, к обычным людям – возможно, вашим друзьям, родственникам, партнерам по бизнесу, которые живут по ту сторону нашей государственной границы. К тем, кто, в отличие от своих политиков, стремится к миру и созиданию. Я обращаюсь к ним. Невзирая ни на что, наша последовательная дипломатическая позиция не изменилась. Гродненщина – это западные ворота Беларуси. Они всегда открыты для тех, кто приходит к нам с миром, уважает наш уклад жизни и наши ценности. Вот эти ворота – милости просим. Но кто с мечом придет…

Да, мы сейчас не успокаиваемся, мы смотрим, что по периметру происходит. Мы видим все, не все можем пока сказать. Но вы даже не переживайте: наша земля всегда будет нашей.

Александр Лукашенко: «Гродненщина – это западные ворота Беларуси. Они всегда открыты для тех, кто приходит к нам с миром»-13

Новый мост позволит существенно разгрузить областной центр. К тому же определит стратегию его развития как минимум на ближайшие полвека.

Александр Лукашенко: «Гродненщина – это западные ворота Беларуси. Они всегда открыты для тех, кто приходит к нам с миром»-16

Сразу после открытия моста глава государства провел совещание. Одной из главных тем стали ситуация на внешних контурах страны, а также социально-экономическое развитие Гродненской области.

Александр Лукашенко: «Гродненщина – это западные ворота Беларуси. Они всегда открыты для тех, кто приходит к нам с миром»-19

Александр Лукашенко:
Совещание посвящено тем негативным явлениям, которые происходят в Гродненской области прежде всего. Конечно, как и во всей республике, возможно, есть какие-то проблемы – мы их должны видеть и обозначить заранее. Они связаны с тем непрекращающимся давлением на Беларусь прежде всего с точки зрения экономики. Единственное, о чем я всегда прошу наше руководство страны, вертикаль власти, правительство, экономические службы, – вы займитесь экономикой, дайте результат в экономике. Со всеми остальными вопросами, а они не легче, мы справимся.

# Мосты Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Владимир Караник # Фотофакт

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