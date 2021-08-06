Александр Лукашенко: «Гродненщина – это западные ворота Беларуси. Они всегда открыты для тех, кто приходит к нам с миром»

Новости Беларуси. Наша земля всегда будет нашей. Об этом заявил Александр Лукашенко во время торжественной церемонии открытия Восточного моста через Неман в Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Открытие этого важного для города объекта планировали на середину июля, но мероприятию помешала погода. Тогда за 20 минут в Гродно выпали почти две декадные нормы осадков. Склоны около моста были серьезно размыты дождем. Потому открытие пришлось перенести. 6 августа в Гродно также дождливо.

Четырехполосный Восточный мост в Гродно долгожданный для его жителей. Ведь в городе уже на конец 2018 года на тысячу жителей приходилось 363 легковых автомобиля, и это больше, чем по другим областным центрам и Минску. К слову, мост через Неман реконструировали в рекордно короткие сроки. Он станет самым высоким в Беларуси подобным сооружением.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Этот Восточный мост через Неман в прямом смысле связывает эпохи. Его фундамент заложен в первые послевоенные десятилетия теми людьми, кто видел войну и знал, как хрупок мир. Сегодня нам выпала уникальная возможность объединить бесценный опыт предыдущего поколения с новейшими технологиями нынешней строительной отрасли. Все, что мы возводим и укрепляем, – мосты, дороги, города, независимость нашего суверенного государства – также должно стать основанием для будущих достижений наших детей.

Говорят, каждый новый мост – это дорога в будущее. И пусть никто не сомневается, что мы, белорусы, свои мосты строим в мирное будущее. Сегодня я хочу обратиться не только к вам, жителям региона, но и к нашим соседям, к обычным людям – возможно, вашим друзьям, родственникам, партнерам по бизнесу, которые живут по ту сторону нашей государственной границы. К тем, кто, в отличие от своих политиков, стремится к миру и созиданию. Я обращаюсь к ним. Невзирая ни на что, наша последовательная дипломатическая позиция не изменилась. Гродненщина – это западные ворота Беларуси. Они всегда открыты для тех, кто приходит к нам с миром, уважает наш уклад жизни и наши ценности. Вот эти ворота – милости просим. Но кто с мечом придет…

Да, мы сейчас не успокаиваемся, мы смотрим, что по периметру происходит. Мы видим все, не все можем пока сказать. Но вы даже не переживайте: наша земля всегда будет нашей.