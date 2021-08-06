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Митрополит Минский и Заславский заложил капсулу в памятник Георгию Конисскому в Могилёве

06 августа 2021 11:18
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Новости Беларуси. Белорусская церковь 6 августа чтит память святителя Георгия Конисского, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наиболее значимый след в истории церкви оставило его служение в сане архипастыря в самый трудный период для православной Белой Руси. Время, когда католические власти Речи Посполитой вели к окончательному уничтожению православия.

Митрополит Минский и Заславский заложил капсулу в памятник Георгию Конисскому в Могилёве-1

Чтобы почтить память небесного покровителя, в город на Днепре приехали священнослужители со всей страны во главе с митрополитом Минским и Заславским Вениамином, Патриаршим экзархом всея Беларуси. В память о святителе Георгии, который восстановил православие по всей Беларуси, в Могилеве появится мемориал.

Митрополит Минский и Заславский заложил капсулу в памятник Георгию Конисскому в Могилёве-4

Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший экзарх всея Беларуси:
Святитель Георгий Конисский, как любящий отец, очень заботливо, но порой настойчиво и с опасностью даже для своей жизни отстаивал те интересы своей паствы, которые никто в то время, по сути дела, не мог отстоять.

Митрополит Минский и Заславский заложил капсулу в памятник Георгию Конисскому в Могилёве-7

Для могилевчан очень важно, что возрождаются культурные ценности, особенно для молодежи, которая здесь будет прогуливаться, проходиться, видеть такие святые места.

Митрополит Минский и Заславский заложил капсулу в памятник Георгию Конисскому в Могилёве-10

Это наша культура, история. Это значимо не только для Могилева, но и для Беларуси.

Памятник из бронзы высотой 8 метров установят у подножия лестницы, ведущей в парк Подниколье.

# Православные в Беларуси # общество # Митрополит Вениамин # Георгий Конисский # Фотофакт

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