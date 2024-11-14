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Сельскохозяйственные ярмарки в Минске будут проходить до первых заморозков

14 ноября 2024 19:27
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Ярмарки выходного дня в столице будут проходить до заморозков, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. По традиции сельскохозяйственную продукцию отечественного производства уже 16 ноября можно приобрести на десятках площадках во всех районах столицы.

Сельскохозяйственные ярмарки в Минске будут проходить до первых заморозков-2

Представлен широкий ассортимент товаров: от осеннего витаминного урожая до продукции ремесленников. Как всегда, наибольшим спросом пользуются овощи. Их уже продали свыше 3 тысяч тонн. Чуть более половины приходится на картофель.

Сельскохозяйственные ярмарки в Минске будут проходить до первых заморозков-4

Елена Нагорная, начальник главного управления торговли и услуг Мингорисполкома:
Все производители, которые являются юридическими лицами, на ярмарке имеют сертификаты соответствия. Это касается не только плодоовощной, но и кулинарной, мясной продукции, хлебобулочных изделий и так далее. Физические лица предоставляют при участии в ярмарке справку от местного исполнительного органа о том, что у них действительно есть приусадебный участок и конкретная группа товаров выращена на этом участке.

Сельскохозяйственные ярмарки в Минске будут проходить до первых заморозков-6

Традиционно на сельскохозяйственных ярмарках заняты и волонтеры БРСМ. Они помогают пожилым людям доставлять товары на дом. В Минске уже состоялось 200 сельскохозяйственных ярмарок.

# Ярмарки в Минске # Елена Нагорная

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