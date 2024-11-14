Сельскохозяйственные ярмарки в Минске будут проходить до первых заморозков

Ярмарки выходного дня в столице будут проходить до заморозков, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. По традиции сельскохозяйственную продукцию отечественного производства уже 16 ноября можно приобрести на десятках площадках во всех районах столицы.

Представлен широкий ассортимент товаров: от осеннего витаминного урожая до продукции ремесленников. Как всегда, наибольшим спросом пользуются овощи. Их уже продали свыше 3 тысяч тонн. Чуть более половины приходится на картофель.

Елена Нагорная, начальник главного управления торговли и услуг Мингорисполкома:

Все производители, которые являются юридическими лицами, на ярмарке имеют сертификаты соответствия. Это касается не только плодоовощной, но и кулинарной, мясной продукции, хлебобулочных изделий и так далее. Физические лица предоставляют при участии в ярмарке справку от местного исполнительного органа о том, что у них действительно есть приусадебный участок и конкретная группа товаров выращена на этом участке.