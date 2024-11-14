Молочными продуктами можем накормить 2,5 Беларуси – поговорили с труженицами села
Накануне профессионального праздника у работниц сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности есть возможность взять небольшую паузу: пообщаться с единомышленницами и посетить культурные мероприятия.
Труженицы села знают, как важно работать на результат и ответственно подходить к своему делу. Женщины, которые задействованы в АПК, гордятся своей работой. Хозяйки они не только дома, рачительный и ответственный подход дает свои плоды и на производстве.
В нашей стране вопросы продовольственной безопасности решены в полном объеме. Например, молочными продуктами можем накормить 2,5 Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Избытки идут на экспорт. Акцент делается не только на количестве, но и на качестве. И для работниц сферы АПК – это принципиально важный вопрос. То, к чему они приложили руку, смело можно ставить на стол своей семьи. А детям, как известно, каждая мать старается дать все лучшее.
Что мотивирует тружениц села? С участницами форума встретилась Анна Корольчук.
Рабочий день Марина Опришко начинает рано – в 6 утра отправляется на фермы к своим подопечным. Главный зоотехник хозяйства «Кистени» отвечает за здоровье и продуктивность 1200 буренок.
Марина Опришко, главный зоотехник сельхозпредприятия «Кистени»:
Здесь находятся телята 6 месяцев на доращивании. Они тоже требуют ухода, внимания. Это наше будущее, поэтому без них мы никак. С сельским хозяйством у меня был связан дедушка, он тоже работал главным зоотехником, постоянно брал меня на работу с собой, посмотреть, какая работа. Работа сложная, но все преодолевается, она же интересная.
В сельском хозяйстве Марина уже 15 лет. Начинала животноводом, а после была Витебская ветеринарная академия и новая должность зоотехника. Жить и трудиться осталась на малой родине, в Рогачевском районе. Успевает совмещать рабочие дела с домашними обязанностями.
Марина Опришко:
Двое детей, но старшей уже 20, она поступила и учится в Минске, а младшей 11, она учится в школе, каждый день с работы ждет. Уроки и все делаем вместе.
Подробности в видео.