Молочными продуктами можем накормить 2,5 Беларуси – поговорили с труженицами села

Накануне профессионального праздника у работниц сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности есть возможность взять небольшую паузу: пообщаться с единомышленницами и посетить культурные мероприятия.

Труженицы села знают, как важно работать на результат и ответственно подходить к своему делу. Женщины, которые задействованы в АПК, гордятся своей работой. Хозяйки они не только дома, рачительный и ответственный подход дает свои плоды и на производстве.

В нашей стране вопросы продовольственной безопасности решены в полном объеме. Например, молочными продуктами можем накормить 2,5 Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Избытки идут на экспорт. Акцент делается не только на количестве, но и на качестве. И для работниц сферы АПК – это принципиально важный вопрос. То, к чему они приложили руку, смело можно ставить на стол своей семьи. А детям, как известно, каждая мать старается дать все лучшее.