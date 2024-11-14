Минск принимает третий Республиканский форум тружениц села
В завершение осени принято подводить итоги сельскохозяйственного года и чествовать лучших аграриев. Уже в третий раз в столице проходит Республиканский форум тружениц села. Он объединил порядка 300 женщин – работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности из всех регионов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Традиционно открылось мероприятие в Большом театре. Накануне своего профессионального праздника главные героини вечера признаются: поучаствовать в таком масштабном форуме не только честь, но и большая ответственность.
Светлана Масайло, главный экономист сельхозпредприятия ОАО «Черневка Агро»:
Мы благодарны за то, что организован вот такой форум для женщин. Не всегда сельским труженикам получается побыть в столице, тем более в театре. И очень такие приятные впечатления и о городе Минске, и об форуме.
Елена Курачева, бригадир сельхозпредприятия ОАО «Трилесино-агро»:
Благодарю свое руководство, что доверило такую, скажем так, ответственную почетную миссию, что вот приехали сюда, в Минск.
Ольга Шпилевская, председатель Белорусского союза женщин:
Каждый белорус в каком-то из своих поколений точно знает, что такое трудиться на земле, потому что белорусская земля – это наше все. Так получилось, что самое основное, что у нас было и будет всегда, – это наше сельское хозяйство. Поэтому и хочется этим женщинам сделать какие-то особо приятные такие моменты для того, чтобы они почувствовали себя женщинами, улыбнулись, приехали в гостиницу, оторвались от своих семей, деток. В хорошем смысле этого слова.
Форум тружениц села – это не просто праздник для трудолюбивых женщин. Это еще и площадка для общения и обмена опытом.
Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Это замечательные женщины, это трудолюбивые, умные, талантливые, а самое главное – преданные своей родной земле и нашей Родине. И мы счастливы, что эти женщины не только занимаются тяжелым трудом в сельском хозяйстве, но у них еще серьезная гражданская позиция. Они являются членами Белорусского союза женщин, нашей женской организации в нашей стране. Поэтому, конечно, с огромной радостью всегда вместе чествуем женщин, которые трудятся в такой непростой сфере.
После торжественной части праздника гостям показали балет «Золушка». Такой формат из года в год получает много восторженных отзывов. Уже 15 ноября участниц ждет обзорная экскурсия по Минску, посещение храма-памятника в честь Всех Святых и шопинг в «Першым нацыянальным».