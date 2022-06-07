Футбол, гимнастика. Почему выставка картин Владимира Новака посвящена спорту?

В галерее «Мастацтва» состоялось открытие персональной выставки члена Союза художников Беларуси Владимира Новака, рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Владимир Новак, член Союза художников Республики Беларусь:

На выставке представлены спорт, все виды жанра: футбол, гимнастика. Союз художников проектировал спортивную республиканскую выставку. Я как-то и сам занимался очень много спортом: и теннисом, и штангой. Привлекала меня тема спорта своей энергией, красочностью, движением, неповторимостью.

Владимир Новак окончил Минское художественное училище в 1967 году и получил диплом художника по декорациям. Создал много известных произведений искусства, его работы можно увидеть на выставках в Париже, Польше, Германии, Испании.

Владимир Новак:

Кроме спорта, тут повешены картины тематические, бытовые: рыба, натюрморты, цветы. Из всего спортивного наличия, чем заниматься, конечно, привлек меня теннис. Я довольно хорошо играл, входил в десятку любителей тенниса. Первое мое увлечение велоспортом. Тут не представлены портреты олимпийских героев. Чтобы создать хорошую картину, нужно много потрудиться. Когда начинаешь рисовать картину, когда первый мазок, что-то появляется – вот тут и вдохновение появляется, а когда не будешь ничего делать, оно никогда не придет. Вдохновение – это труд.

Оригинальные самобытные картины художника всегда узнаваемы. Монументально-декоративная живопись создает настроение праздничности. Небольшие по размеру холсты разнообразны по манере исполнения и характеру.

Владимир Новак:

Я считаю, что из моих картин на тему парус – душевно нравится и какой-то задор. Будучи на отдыхе в Болгарии, я попал на большое соревнование по парусному спорту. Меня до того вдохновили эти паруса огромные, люди бегают, что-то делают, все заняты каким-то своим трудом, не обращают внимания. Там были маленькие детки, а уже говорили: дядя, помогите борт подержать. А что такое борт? Для меня было интересно. Эту тему я как-то подхватил, развернул в триптих и показал процесс. Что я хотел показать? Показать настроение, ветер, паруса, воздух, здоровье прекрасное. Был в Ратомке тоже на соревнованиях, меня удивила лошадь, это какое-то большое животное. Когда ближе подойдешь, дрожит мышца, он дышит – это просто вдохновляет, а когда на большом расстоянии смотришь на лошадь – это другие впечатления. Но когда к ней подойдешь, когда она с запахом – потом пахнет. Когда наездник подходит и говорит: знаете, я лошадь так чувствую хорошо. Мы как-то друг друга понимаем, если нет понимания лошади и наездника, очень трудно победить и участвовать в соревнованиях – это меня тоже очень удивило.

В его работах есть место реалистичности и воображению, а еще гармонии, синергии родного края и людей, проживающих здесь. Картины находятся в музеях США, Болгарии, Югославии и Франции.

Владимир Новак:

Первый план – природа отдыхает. Мои все пейзажи спокойные. Серия декоративных работ «Мечтатель». Возил свои картины в Данию на выставку. У меня были похожие такие картины, там страна сельскохозяйственная в основном. Они на это удивлялись, ахали. Выставку художника посетили его близкие, друзья и коллеги и высказали свое восхищение.

Николай Опиок, художник, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь:

Поздравляю его с великолепной выставкой – это не первая, это десятая выставка после 50-летия его. Он сам спортсмен, и поэтому его большая часть творчества принадлежит спорту. После студенческой скамьи он посвятил себя монументальной работе. Его можно только поздравить как человека, неутомимого борца, бойца и талантливого художника.

Помимо творческой, художник ведет активную общественную жизнь. В том числе, преподает в Минском художественном колледже.

Владимир Новак:

Сегодня так развивается искусство стремительно. Подрастающие молодые художники до того талантливы, разная техника у них, разна тематика – все интересно.