Коммунальщики выставили многомиллионный счет жильцам новостройки за услуги, оказываемые незаселенным квартирам

Больше всего от войны страдают невинные, которые оказались втянутыми в это сражение помимо своей воли. На собственном опыте в этом убедились жильцы новостройки в Ждановичах, что под Минском. Этот сюжет о тех, кто покупал квартиру, а приобрел головную боль.

Этот дом начали строить в 2012 году, в 2014 году его сдали. Не успев въехать в новые квартиры, жильцы задолжали коммунальщикам 150 млн. белорусских рублей. Не погасив эту сумму, в считанные дни минчане могут остаться без света, воды и тепла.

Артем Ефремов, директор ЖКХ:

На основании неоплаты за техническое обслуживание и за поставку данных услуг, мы написали претензионное письмо о наличии задолженности по оплате за жилищно-коммунальные услуги в сумме 109 223 79 рублей и пени 46 млн 457 тыс.

На первый взгляд может показаться, что идет правомерная борьба с должниками за жилищно-коммунальные услуги. Но все намного интереснее. Коммунальные услуги жильцы оплачивают согласно своим жировкам добросовестно и в срок. Более того, люди троекратно переплачивают за воду.

Артем Викторович Ефремов, директор ЖКХ:

Мы писали неоднократно письма на санаторий «Криница», они должны опломбировать индивидуальные приборы в квартирах горячего и холодного водоснабжения. На что мы получили отказ. В связи с чем мы были вынуждены тот объем воды, который нам санаторий «Криница» выставляет на данные жилые дома, выставить жильцам на основании того, что у них не опломбированы индивидуальные приборы учеты холодной и горячей воды. Мы так поступили, в итоге получили очень большое количество обращений граждан, потому что люди здесь не виноваты, у них стоят счетчики, они дают показания по счетчикам. А то, что санаторий «Криница» выставляет чуть ли не в два раза больше потребляемой воды на жилой дом, это уже, как говорится проблемы не жильцов. Мы поставили за свои деньги на все жилые дома, на Зеленой, 1 один стоял групповой прибор учета.

Так каким образом получилась такая космическая сумма долга? Люди услуги оплачивают сверх меры и все равно остаются должны?

Артем Ефремов, директор ЖКХ:

Это задолженность квартир, товарищества собственников, которое не в полном объеме погашает за оказанные услуги. Это тепло, техническое обслуживание, обслуживание домофона и так далее. Насколько я понимаю, что это их не основная проблема, это неполное заселение квартир.

Изначально в этом доме велось строительством 30 квартир. В процессе стройки заказчик и застройщик утратили взаимопонимание. В итоге лишь 10 построенных квартир оказалось заселено.

Григорий Зотов, главный инженер компании ОАО «Трест Белстромремонт»:

У нас договор был с «Защитником». Ими не произведена полностью оплата за квартиры. По поводу 20 квартир идут судебные разбирательства. Право собственности на квартиры пока не установлено.

В компании заказчика готовы хоть сегодня произвести оплату за построенные квартиры, но компания-застройщик отказывается предоставлять счет. В «Защитнике» уверены, застройщик просто хочет оставить квартиры себе.

Николай Сергушкин, директор ЖСК «Защитник»:

Трест, они считают, что их квартиры. Так если их квартиры, так почему они не платят коммунальные, все остальное?!

Постоянные разбирательства с коммунальщиками, космические суммы в жировках и горы мусора во дворе. Совсем не так представлялась новая жизнь жильцам этого дома.

Ирина Жилнова, жилец:

Квартиру купила готовую, с ремонтом. Но когда приехала, была в шоке. Ни разу не мылись подъезды. Была рыжая ванна, вода страшная, мы ходили покупали. И в колонку ходили.

Отношение к дому и к его жильцам, мягко сказать, странное. Люди недоумевают, почему именно они должны платить за необитаемые квартиры.

Как подчеркивают юристы, прекратить оказания коммунальных услуг, если жильцы платят по жировкам и в срок, коммунальщики не имеют права. Однако нужно понимать, что если в доме заселено не 30, а только 10 квартир оплата, скажем за мусор, будет выше в 3 раза. Это связано с тем, что вся сумма за оказание той или иной услуги делится между жильцами. Следовательно, чем больше жильцов, тем меньше сумма в жировке. Разумнее всего было бы подождать решение суда и выставлять счет за долги тому, за кем признают право собственности на квартиры. Однако директор ЖКХ ждать не желает.

Артем Ефремов, директор ЖКХ:

Почему я должен финансировать, авансировать и рассчитываться за данные услуги? Мне ж никто за это не платит.

Коммунальный тупик. Силой заставить людей платить невозможно, а коммунальщики не знают на кого возложить плату за оказываемые услуги.

Если жильцы по-настоящему, что называется, упрутся, а они уже уперлись, то никакая сила, в том числе и судебная, не заставит их платить за кого-то. Головная боль застройщиков и коммунальщиков, которую они пытались переложить на головы людей, похоже, обернулась для них самих мигренью.