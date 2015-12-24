Мастер по ремонту мстит минчанке после жалобы на него на СТВ

Героиня этого сюжета уже знакома зрителям. Месяц назад в нашей программе выходил сюжет о Наталье Люковой. Она стала жертвой собственной неосведомленности и была обманута ушлыми мастерами из службы по ремонту бытовой техники duhovka.by. Вместо того, чтобы объяснить Наталье, что духовку нужно всего лишь включить поворотом рукоятки таймера, мужчина создавал видимость ремонта 40 минут затем взял 310 тысяч и ушел, не выдав чека. Когда обман раскрылся, Наталья попыталась связаться с мастером, но осознав, что ее попытки тщетны, обратилась за помощью к нам.

Наталья Люкова:

Апогеем этой истории стали многочисленные проверки duhovka.by Министерством торговли и налоговой инспекции, которые еще не завершены. Вместо того, чтобы исправить свои ошибки и сделать выводы, мастер решил мне мстить.

Вот уж правду говорят, что никто не жаждет мести сильнее, чем тот, кто совершил зло и был наказан за это. И почему бы просто, не сделав выводы, признать свои ошибки и принести извинения?

Наталья Люкова:

Так они их принесли мне извинения весьма нестандартным способом. Мастер-ломастер не поленился, приехал в наш ЖЭС и настрочил на меня жалобу с просьбой проверить, на законных основаниях ли делается у меня ремонт. Конечно, это выглядела смешно. Когда пришел мастер их ЖЭСа с проверкой, он тоже посмеялся, узнав подробности.

Вот так глупость порождает еще большую глупость. Нелепый и оттого смешной поступок осел новым пятном на репутации duhovka.by. Умные люди учатся на ошибках других, дураки — на своих. А как назвать тех, кто отказывается учиться на чьих бы то ни было промахах совсем?