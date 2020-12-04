Рождественский пост. Что нужно знать каждому верующему, рассказывает священник

Усмирить гордыню и подумать о вечном. 28 ноября после дня памяти апостола Филиппа у всех православных христиан начался неизменный Рождественский, в народе Филиппов пост, который длится 40 дней перед великим праздником Рождества Христова. Святослав Рогальский, кандидат богословия, председатель правления Международного общественного объединения «Христианский образовательный центр имени святых Мефодия и Кирилла»:

Мы будем вновь и вновь переживать событие, которое произошло более двух тысяч лет назад, когда в Вифлеемских яслях родился Богомладенец, и с этого началась новая эпоха Нового Завета. Господь приходит в мир ради нас, он приходит так, чтобы в своей жизни пройти все, что проходит человек, причем до самого последнего предела, до казни на кресте. Господь распинает на кресте наш человеческий грех.

Священнослужители уверены, что всякий пост – это своеобразное путешествие человека к великому празднику, которое важно пройти достойно. Поэтому прежде чем встретить рождающегося младенца Христа, человек в первую очередь должен подготовить себя духовно. Святослав Рогальский:

Это время усиленной молитвы, это время, на которое выпадают большие праздники, такие как Введение во храм Пресвятой Богородицы 4 декабря и праздник святителя Николая 19 декабря. Эти все события призваны наше сознание сосредоточить на приближающемся событии, уделить больше времени личной молитве.

Рождественский, или Филиппов пост является довольно строгим, предполагает не только духовное возрождение человека, но и физическое очищение. Согласно уставу православной церкви, прихожанам положено воздерживаться от всех блюд животного происхождения: мяса, молочных продуктов, яиц. Самое главное в этот период – не впадать в крайности, чтобы не навредить здоровью, чрезмерно истощив силы.

Ксения Вятская, фуд-коуч:

Очень часто люди воспринимают пост как пищевой запрет. Мы выбираем только то, что нам комфортно, и очень будет хорошо, если во время поста мы не будем объедаться, больше обращать внимание на наши локальные местные продукты. Это будет для нас здоровее здесь и сейчас.

6 января – последний день Рождественского поста – называют сочельником. В этот день запрещается принимать пищу до восхождения на небе первой звезды, раньше к этому времени в храме обычно завершалась вечерняя молитва. Святослав Рогальский:

Сейчас эта служба заканчивается в обеденное время, но это остается таким самым сосредоточенным и подготовительным днем к празднику Рождества Христова, который по традиции мы отмечаем ночью, богослужение совершается в ночное время.