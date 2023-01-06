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«Чувствуете себя волшебником? – В такие моменты да!» Как витебчанка дарит праздник воспитанникам приюта?

06 января 2023 17:48
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У этих ребят одна на всех большая мечта – вернуться домой к родителям. И пускай не под Новый год и даже не под Рождество, а в целом. Пока девятерым мальчишкам и девчонкам маму и папу заменяют воспитатели Великолетчанского социального приюта. Каждый год накануне самых волшебных праздников в году, отложив все свои дела на потом, сюда мчится с благотворительной миссией витебчанка Наталья Киселева.  

«Чувствуете себя волшебником? – В такие моменты да!» Как витебчанка дарит праздник воспитанникам приюта?-1

Спасибо!  

«Чувствуете себя волшебником? – В такие моменты да!» Как витебчанка дарит праздник воспитанникам приюта?-4

Сегодня Наталья как настоящий волшебник, который верит в чудеса и дарит веру в чудо детям. По крайней мере, хотя бы на время преподносит ребятам возможность окунутся в атмосферу настоящей сказки со Снегурочкой и Дедом Морозом. Глаза, наполненные радостью, говорят сами за себя. В эти мгновения они точно забыли, что после праздника им вновь придется вернуться в приют, разойтись по комнатам и опять перед сном загадать одно-единственное желание.  

«Чувствуете себя волшебником? – В такие моменты да!» Как витебчанка дарит праздник воспитанникам приюта?-7

Чтобы быть с мамой.

«Чувствуете себя волшебником? – В такие моменты да!» Как витебчанка дарит праздник воспитанникам приюта?-10

Наталья Киселева, жительница Витебска:  
Все дети под Рождество, на Новый год должны получать праздник. Я сейчас, кажется, расплачусь от эмоций. Это началось уже очень давно. Я даже не помню, почему я решила заниматься благотворительностью. Но на сегодня это для меня… Когда мне задают вопрос, почему, я даже не могу дать ответ. А почему нет? Почему этим кто-то не занимается, я не понимаю. Для меня это само собой разумеющееся. Я просто попросила, чтобы мы не туда к ним приехали с Дедом Морозом, а их привезти сюда. Ребенку там вручить подарок или очередную какую-то вещь – это не запомнится. Очень хочется их детдомовские будни раскрасить такими эмоциями.  
– Чувствуете себя волшебником?  
– В такие моменты да!   

«Чувствуете себя волшебником? – В такие моменты да!» Как витебчанка дарит праздник воспитанникам приюта?-13

У каждого из наших героев рождественское чудо свое. Ведь очевидно: оно и существует, чтобы сбываться. И если все же кому-то под силу волшебство воплощать в жизнь, то пускай в ночь накануне Рождества чудо произойдет и у ребенка, и у взрослого. Чуда все ждут одинаково.  

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