«Чувствуете себя волшебником? – В такие моменты да!» Как витебчанка дарит праздник воспитанникам приюта?

У этих ребят одна на всех большая мечта – вернуться домой к родителям. И пускай не под Новый год и даже не под Рождество, а в целом. Пока девятерым мальчишкам и девчонкам маму и папу заменяют воспитатели Великолетчанского социального приюта. Каждый год накануне самых волшебных праздников в году, отложив все свои дела на потом, сюда мчится с благотворительной миссией витебчанка Наталья Киселева.

Спасибо!

Сегодня Наталья как настоящий волшебник, который верит в чудеса и дарит веру в чудо детям. По крайней мере, хотя бы на время преподносит ребятам возможность окунутся в атмосферу настоящей сказки со Снегурочкой и Дедом Морозом. Глаза, наполненные радостью, говорят сами за себя. В эти мгновения они точно забыли, что после праздника им вновь придется вернуться в приют, разойтись по комнатам и опять перед сном загадать одно-единственное желание.

Чтобы быть с мамой.