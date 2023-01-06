Хоккеисты команды Президента посетили детский дом в Бобруйске. Привезли очень много подарков!

Новости Беларуси. Президентский спортивный клуб продолжает добрую традицию в рождественские праздники посещать детей, которые особенно нуждаются во внимании и поддержке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Благотворительный проект «Рождественская традиция» на этот раз с теплом и любовью побывал в гостях у воспитанников Детского дома города Бобруйска. Детей навестили хоккеисты из команды Президента Беларуси.

Сначала ребятам подарили коньки и устроили ледовую тренировку – познакомили с азами игры в большой хоккей, в который, как известно, играют настоящие мужчины.

Андрей Башко, генеральный секретарь Белорусской федерации хоккея:

Мы участвуем в традиционных акциях Президентского спортивного клуба, которые проводятся в канун Рождества. Это заряжает энергией, это позволяет с какой-то другой стороны взглянуть на всю ситуацию в целом, в дальнейшем переосмыслить, что-то для себя новое открыть и двигаться дальше в сторону развития. Вы видели, что много ребят сюда приехало, несмотря даже на рабочий день, какие-то свои нюансы. Эти мероприятия всегда все воспринимают с такой теплотой, заботой. И всегда все откликаются.