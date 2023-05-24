Прямой эфир

«Это нежелание брать на себя ответственность». Вот почему молодёжь не хочет рано заводить семью

24 мая 2023 17:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Рожать или не рожать – вот в чем вопрос. Обсудим демографическую ситуацию. Проблема – отсутствие стремления заводить семьи, детей до 25 лет. В проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком объясним все «Да» и ответим на все «Но».  

Григорий Азаренок, СТВ:
Вы стоите на позиции, что не надо на девушку давить, на парня тоже давить не надо, не надо никого загонять в ЗАГС, пускай делают то, что хотят. Правильно?

«Это нежелание брать на себя ответственность». Вот почему молодёжь не хочет рано заводить семью -1

Анастасия Сало, студент Белорусского государственного университета:
Да, все правильно. Мы начнем с того, что заводить детей, создавать семьи – это вопрос осознанности, времени и финансов. Это такие факторы, которые требуют от молодой семьи подхода.

Григорий Азаренок:
Берем, например, какую-нибудь Финляндию, где все благополучно с финансами, и берем страны Ближнего Востока, где про финансы иногда романсы исполняются, тем не менее мы видим, что там прекрасная демографическая ситуация, они расселяются по всему миру, а там, де все благополучно: не, не надо, потом.

Анастасия Сало:
Стремление к индивидуализму. Мы можем это наблюдать.

Григорий Азаренок:
Вот. А материально, значит, мы отвергаем. Мы нашли проблему индивидуализма. Как решать?

«Это нежелание брать на себя ответственность». Вот почему молодёжь не хочет рано заводить семью -3

Мария Юркова, член Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:
Это нежелание брать на себя ответственность. Это желание жить в свое удовольствие, тратить деньги только на себя. Согласитесь, что семья и ребенок – это большая работа.

«Это нежелание брать на себя ответственность». Вот почему молодёжь не хочет рано заводить семью -5

Владислава Исакова, студент Белорусского государственного экономического университета:
А почему эту работу нужно выполнять именно в 20-23 лет? Почему? А если человек не готов к этому?

Читайте также: 

Почему люди рвутся получать высшее образование и как прекратить такую тенденцию? Ответила молодёжь  

«Высшее образование – это не панацея». И без него можно стать успешным человеком!  

Ради галочки или реальные знания? Разобрались, нужно ли высшее образование   

# Брак и семья # Григорий Азарёнок

Другие новости рубрики

Все новости
Почему люди рвутся получать высшее образование и как прекратить такую тенденцию? Ответила молодёжь
24 мая 2023 17:38

Почему люди рвутся получать высшее образование и как прекратить такую тенденцию? Ответила молодёжь

«Высшее образование – это не панацея». И без него можно стать успешным человеком!
24 мая 2023 17:36

«Высшее образование – это не панацея». И без него можно стать успешным человеком!

Ради галочки или реальные знания? Разобрались, нужно ли высшее образование
24 мая 2023 17:33

Ради галочки или реальные знания? Разобрались, нужно ли высшее образование