«Это нежелание брать на себя ответственность». Вот почему молодёжь не хочет рано заводить семью

Рожать или не рожать – вот в чем вопрос. Обсудим демографическую ситуацию. Проблема – отсутствие стремления заводить семьи, детей до 25 лет. В проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком объясним все «Да» и ответим на все «Но». Григорий Азаренок, СТВ:

Вы стоите на позиции, что не надо на девушку давить, на парня тоже давить не надо, не надо никого загонять в ЗАГС, пускай делают то, что хотят. Правильно?

Анастасия Сало, студент Белорусского государственного университета:

Да, все правильно. Мы начнем с того, что заводить детей, создавать семьи – это вопрос осознанности, времени и финансов. Это такие факторы, которые требуют от молодой семьи подхода. Григорий Азаренок:

Берем, например, какую-нибудь Финляндию, где все благополучно с финансами, и берем страны Ближнего Востока, где про финансы иногда романсы исполняются, тем не менее мы видим, что там прекрасная демографическая ситуация, они расселяются по всему миру, а там, де все благополучно: не, не надо, потом. Анастасия Сало:

Стремление к индивидуализму. Мы можем это наблюдать. Григорий Азаренок:

Вот. А материально, значит, мы отвергаем. Мы нашли проблему индивидуализма. Как решать?