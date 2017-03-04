Очередной виток развития ДОСААФ: в 2017 году в Беларуси появится центр по подготовке пилотов легкой и сверхлегкой авиации

Новости Беларуси. В Беларуси появится центр по подготовке пилотов легкой и сверхлегкой авиации. Это произойдет уже в 2017 году и станет очередным витком развития ДОСААФ. К слову, 2017 пройдет для легендарного оборонного сообщества под знаком 90-летнего юбилея. Спустя почти век ДОСААФ превратилась в одну из самых авторитетных общественных организаций страны, которая объединяет 140 тысяч активистов. Под её крылом – военные учебные заведения, автошколы, патриотические кружки и аэроклубы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Невядомский, летчик-инструктор минского аэроклуба ДОСААФ:

Каждый полет расписан, ведется график по проверке летного состава.

Тетрадь подготовки полета, общего полета и, наконец, сама, летная. Вот таких, увесистых, у авиатора Невядомского уже 4. А в них история каждого подъема на тысячи метров. Только за прошлый год его налет – 360 часов, это 15 суток без приземления. Лучший показатель в клубе.

Александр Невядомский:

Опускает носик и за счет винта он выполняет взлет, а гасит скорость вот так.

О том, что непременно приручит крылатую машину Александр знал с самого детства. Сам из Кобрина, дни напролет проводил на воинской части. Летное училище в Саратове, 7 лет уже инструктором в Уфе, затем на Ми-8 военным летчиком в Мачулищах. И вот 5 – на Боровой.

Александр Невядомский:

Основной упор – это курсанты военной академии: 2, 3, 4 курс. Научить летчика выполнять на вертолете боевое применение: полеты ночью, полеты на предельной высоте, полеты парой, выполнение боевых задач.

Роман Иванкевич, мастер производственного обучения управлением механическими транспортными средствами Московского РОС ДОСААФ:

Наталья Владимировна, мы сегодня с Вами поедем на город. Отрегулируйте зеркала себе, посмотрите, стоите на нейтральной ли передаче и заводите автомобиль.

Деловой костюм, шариковая ручка, установки – медленно и четко, обращение исключительно по имени и отчеству – в багажнике его инструкторского вождения уже 12 лет. Около 2 тысяч учеников Романа Иванкевича сегодня смело разъезжают по главным магистралям и улицам страны.

Роман Иванкевич:

Основная задача, конечно, обучить навыку подумать наперед, какой перекресток. Они должны понимать, куда они едут, кого должны пропустить.

Здесь обучают не только правильно понимать и трактовать теорию, но и анализировать дорожную ситуацию. Все преподаватели высшей категории. За 35 лет они выпустили 45 тысяч водителей категории В и С.

Сергей Грецкий, заместитель председателя районной организационной структуры ДОСААФ Московского района:

По итогам ГАИ мы постоянно на первом месте по сдаче теории и по сдаче практики, сдачи с первого раза.

И вот долгожданная встреча. Летчик со своим «курносиком», или «пчелкой» еще называют этот вертолет, не виделся несколько часов.

Александр Невядомский:

Сейчас выполняем предполетный осмотр вертолета. Чтобы нигде не было льда. А также визуально смотрим, нет ли потеков масла.

Ми-2 по праву называют тружеником авиации. Все обучение курсантов в Минском клубе проходит именно на этом вертолете. Только за минувшие 20 лет из ДОСААФ в полет отправились почти четыреста военных летчиков. Тренируются здесь и десантники спецопераций Вооруженных Сил.

Анастасия Бенедисюк, СТВ:

Самолет, вертолет, спортивная и учебная техника – вот она, вся мощь легендарного оборонного общества. За эти 90 лет изменилось не только его название (от ОСОАВИАХИМ до собственно ДОСААФ), теперь еще шире география подразделений да и самих досаафовцев стало куда больше. Только за последние 3 года – плюс 30 тысяч человек.

И все они принимают поздравления. Причем с космическим размахом.

Олег Новицкий, летчик-космонавт:

Космического здоровья, галактического счастья и вселенской любви.