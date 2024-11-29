Рост заболеваемости атипичной пневмонией наблюдается в Беларуси. Как не заразиться – советы терапевта

В последние месяцы в Беларуси регистрируется рост заболеваемости атипичной пневмонией. Такая форма поражения дыхательных путей может быть вызвана различными микроорганизмами, а ее симптомы зачастую менее выражены, что затрудняет диагностику.
В последние месяцы в Беларуси регистрируется рост заболеваемости атипичной пневмонией. Такая форма поражения дыхательных путей может быть вызвана различными микроорганизмами, а ее симптомы зачастую менее выражены, что затрудняет диагностику.
Алеся Голубенко, врач-терапевт медицинского центра «Нордин»:
Отдельное внимание хочется уделить атипичным возбудителям, таким как микоплазма, хламидия, легионелла. Они вызывают так называемую атипичную пневмонию. Она протекает более сглаженно, чем стандартная, клиническая картина пневмонии. И часто человек не догадывается о том, что у него есть какой-то воспалительный процесс в легких. Чаще всего такая пневмония проявляется длительным кашлем. Кашель сухой, непродуктивный и может проявляться в течение нескольких недель.
Бактерии передаются воздушно-капельным путем в местах с высокой концентрацией людей – в школах, офисах, общественном транспорте. Контакт с зараженным человеком может привести к инфицированию даже при отсутствии явных симптомов у носителя.
Алеся Голубенко:
Данная пневмония характерна для лиц более молодого возраста. Чаще болеют дети и лица до 40 лет. Больше это социально активные люди. Если у человека имеется кашель, который сохраняется в течение недели, а то и нескольких недель, также важно учитывать окружение. Если имеются люди в окружении с таким же кашлем, важно вовремя обратиться к врачу, чтобы провести диагностические обследования.
Диагностика пневмонии, вызванной микоплазмой, требует комплексного подхода, поскольку симптомы могут быть схожи с другими респираторными инфекциями. Общий анализ крови поможет выявить повышение уровня лейкоцитов, а также С-реактивного белка, что указывает на воспалительный процесс в организме. А ПЦР-тест позволит обнаружить ДНК микоплазмы в образцах из носоглотки или легких.
Алеся Голубенко:
Данная пневмония хорошо лечится антибактериальными препаратами. Они определенные, то есть нужно это согласовать с доктором всегда. Бывают случаи самовыздоровления, встречаются и осложнения данного заболевания в виде дыхательной недостаточности, хронизации процесса, обострения хронических легочных заболеваний, хронического бронхита либо бронхиальной астмы. Инфекционные осложнения могут проявляться в виде плеврита, пневмонита.
В сезон респираторных заболеваний избегайте массовых скоплений людей. Соблюдайте правила респираторной гигиены – кашляйте и чихайте в локтевой сгиб. Помните, что частое мытье рук и использование дезинфицирующих средств могут значительно снизить риск передачи инфекции.
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