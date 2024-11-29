Рост заболеваемости атипичной пневмонией наблюдается в Беларуси. Как не заразиться – советы терапевта

В последние месяцы в Беларуси регистрируется рост заболеваемости атипичной пневмонией. Такая форма поражения дыхательных путей может быть вызвана различными микроорганизмами, а ее симптомы зачастую менее выражены, что затрудняет диагностику.

Алеся Голубенко, врач-терапевт медицинского центра «Нордин»:

Отдельное внимание хочется уделить атипичным возбудителям, таким как микоплазма, хламидия, легионелла. Они вызывают так называемую атипичную пневмонию. Она протекает более сглаженно, чем стандартная, клиническая картина пневмонии. И часто человек не догадывается о том, что у него есть какой-то воспалительный процесс в легких. Чаще всего такая пневмония проявляется длительным кашлем. Кашель сухой, непродуктивный и может проявляться в течение нескольких недель.

Бактерии передаются воздушно-капельным путем в местах с высокой концентрацией людей – в школах, офисах, общественном транспорте. Контакт с зараженным человеком может привести к инфицированию даже при отсутствии явных симптомов у носителя. Алеся Голубенко:

Данная пневмония характерна для лиц более молодого возраста. Чаще болеют дети и лица до 40 лет. Больше это социально активные люди. Если у человека имеется кашель, который сохраняется в течение недели, а то и нескольких недель, также важно учитывать окружение. Если имеются люди в окружении с таким же кашлем, важно вовремя обратиться к врачу, чтобы провести диагностические обследования.