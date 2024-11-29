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Акция «Эстафета тепла» стартовала в Беларуси

29 ноября 2024 07:00
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В Беларуси стартовала акция «эстафета тепла». Проект объединяет ребят, которые помогают тем, кому забота особенно нужна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они заготавливают к отопительному сезону дрова для пожилых людей, которым в силу возраста или обстоятельств трудно самим подготовить поленья на зиму. 

Акция «Эстафета тепла» стартовала в Беларуси-2

Идея зародилась с легкой руки нашего Президента. Чемпионат по колке дров среди журналистов нашел живой отклик у молодых людей. Вдохновившись умелой техникой колки дров, которую продемонстрировал глава государства, молодежь подхватила эстафету, которая воплотилась в акцию, и Белорусский республиканской союз молодежи проводит ее третий сезон.

Акция «Эстафета тепла» стартовала в Беларуси-4

Арина Цыпенкова, первый секретарь Советского районного комитета ОО «БРСМ» Минска:
Белорусский республиканской союз молодежи всегда поддерживает инициативы нашего главы государства Александра Григорьевича Лукашенко, и нам приятно всегда принимать участие в проектах нужных, важных.

Акция «Эстафета тепла» стартовала в Беларуси-6

Работа не ограничивается лишь помощью в подготовке к зиме, волонтеры также наводят порядок на придомовых территориях, убирают мусор, помогают с доставкой продуктов и лекарств. А иногда важно просто внимание.

Акция «Эстафета тепла» стартовала в Беларуси-8

Надежда Бражевская:
Большое спасибо, они большую помощь оказывают старым людям, нуждающимся в поддержке. Сейчас приехали, мне рубят дрова, можно сказать. Более мелкие. Тем не менее самой мне их не перерубить. Это выше моих дамских сил. Я даже не подозревала, не надеялась на такую организацию.

После завершения «Эстафеты тепла» стартует «Эстафета добра». Волонтеры весь зимний период будут помогать в уборке на придомовой территории снега. 

Для получения поддержки достаточно оставить заявку, позвонив в территориальные комитеты БРСМ.

# Благотворительная акция

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