Акция «Эстафета тепла» стартовала в Беларуси
В Беларуси стартовала акция «эстафета тепла». Проект объединяет ребят, которые помогают тем, кому забота особенно нужна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Они заготавливают к отопительному сезону дрова для пожилых людей, которым в силу возраста или обстоятельств трудно самим подготовить поленья на зиму.
Идея зародилась с легкой руки нашего Президента. Чемпионат по колке дров среди журналистов нашел живой отклик у молодых людей. Вдохновившись умелой техникой колки дров, которую продемонстрировал глава государства, молодежь подхватила эстафету, которая воплотилась в акцию, и Белорусский республиканской союз молодежи проводит ее третий сезон.
Арина Цыпенкова, первый секретарь Советского районного комитета ОО «БРСМ» Минска:
Белорусский республиканской союз молодежи всегда поддерживает инициативы нашего главы государства Александра Григорьевича Лукашенко, и нам приятно всегда принимать участие в проектах нужных, важных.
Работа не ограничивается лишь помощью в подготовке к зиме, волонтеры также наводят порядок на придомовых территориях, убирают мусор, помогают с доставкой продуктов и лекарств. А иногда важно просто внимание.
Надежда Бражевская:
Большое спасибо, они большую помощь оказывают старым людям, нуждающимся в поддержке. Сейчас приехали, мне рубят дрова, можно сказать. Более мелкие. Тем не менее самой мне их не перерубить. Это выше моих дамских сил. Я даже не подозревала, не надеялась на такую организацию.
После завершения «Эстафеты тепла» стартует «Эстафета добра». Волонтеры весь зимний период будут помогать в уборке на придомовой территории снега.
Для получения поддержки достаточно оставить заявку, позвонив в территориальные комитеты БРСМ.