Акция «Эстафета тепла» стартовала в Беларуси

В Беларуси стартовала акция «эстафета тепла». Проект объединяет ребят, которые помогают тем, кому забота особенно нужна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они заготавливают к отопительному сезону дрова для пожилых людей, которым в силу возраста или обстоятельств трудно самим подготовить поленья на зиму.

Идея зародилась с легкой руки нашего Президента. Чемпионат по колке дров среди журналистов нашел живой отклик у молодых людей. Вдохновившись умелой техникой колки дров, которую продемонстрировал глава государства, молодежь подхватила эстафету, которая воплотилась в акцию, и Белорусский республиканской союз молодежи проводит ее третий сезон.

Арина Цыпенкова, первый секретарь Советского районного комитета ОО «БРСМ» Минска:

Белорусский республиканской союз молодежи всегда поддерживает инициативы нашего главы государства Александра Григорьевича Лукашенко, и нам приятно всегда принимать участие в проектах нужных, важных.

Работа не ограничивается лишь помощью в подготовке к зиме, волонтеры также наводят порядок на придомовых территориях, убирают мусор, помогают с доставкой продуктов и лекарств. А иногда важно просто внимание.