Боли в верхней части живота могут быть признаками диспепсии – врач о причинах нарушения пищеварения

Когда пища попадает в желудок, она подвергается воздействию желудочного сока, который способствуют ее перевариванию. При сбое в этом процессе возникают различные симптомы, которые в современной медицине обозначают как диспепсия.

Анастасия Целуевская, врач-гастроэнтеролог клиники «Мерси»:

Это неприятные ощущения, чувство тяжести, переполнения, которое расположено в верхней половине живота, преимущественно после средней линии. Это довольно частое состояние, которое встречается примерно у 50-60 % пациентов, которые обращаются к гастроэнтерологу.

Диспепсия сама по себе не является заболеванием, однако может быть признаком нарушений в организме. Существует органическая и функциональная диспепсия. Анастасия Целуевская:

Органическая диспепсия – это такая диспепсия, при которой мы можем на эндоскопическом исследовании узнать причину для болезни. Например, язва. Либо на УЗИ органов брюшной полости мы можем найти камни в желчном пузыре, которые тоже могут быть причиной диспепсии. Условно говоря, это то, что мы можем пощупать и найти с помощью функциональных методов исследования.

К причинам функциональной диспепсии относят неправильное питание, стрессы и психоэмоциональное напряжение, а также лекарства и их побочные эффекты. Диспепсию также может спровоцировать хеликобактерная инфекция. Бактерия вызывает гастрит и поражает слизистую желудка. После лечения симптомы заболевания исчезают и больше не возвращаются, в отличие от функциональной диспепсии. Анастасия Целуевская:

Мы должны в первую очередь исключить органическую диспепсию, то есть исключить язву, желчекаменную болезнь, онкопатологию. Мы выполняем при диспепсии эзофагогастродуоденоскопию, общий анализ крови, общий анализ мочи, биохимический, ЭКГ, потому что мы должны обязательно отсечь какую-то патологию со стороны сердечно-сосудистой системы, в частности заболеваний сердца. И УЗИ органов брюшной полости. Также пациентам после 50 лет либо с какими-то красными флагами в анамнезе рекомендуется выполнение колоноскопии.