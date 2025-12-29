В Беларуси индекс бедности намного ниже, чем в странах ЕС
Социальная стабильность, доступность услуг и материальное благополучие – это лишь некоторые показатели, которые становятся мерилом качества жизни людей. Для Беларуси, в которой человек является главной ценностью – это, пожалуй, один из самых важных результатов работы всего государственного аппарата. Уровень бедности в нашей стране в 10 и более раз ниже, чем в странах Западной Европы и Прибалтики. Такие данные предоставил Белстат, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Статистику официально признал Оксфордский университет. Измерение индекса основано не только на доходах. Также оценивается уровень здравоохранения, доступность образования и многие другие факторы.
Для сравнения, в Беларуси данный показатель составляет 2,7 %. В то время как в Польше он достигает 16 %, во Франции – 20 %, а в Литве и в Латвии – 24 и 25 % соответственно.
Алексей Ярковец, заместитель председателя Национального статистического комитета Беларуси:
Национальный статистический комитет Республики Беларусь разработал Национальный индекс многомерной бедности. Методологические подходы по расчету данного индекса были направлены на валидацию в Оксфордский институт.
Независимые эксперты провели оценку структуры данного индекса, на основании каких показателей он рассчитан, на основании каких данных и какие индексы получили, и дал положительную оценку. То есть он произвел полную валидацию данного индекса.
Впредь Белстат будет рассчитывать данный показатель ежегодно, для возможности фиксирования прогресса. Разработка индекса многомерной бедности говорит о приверженности Беларуси целям устойчивого развития до 2030 года. А его показатели используют в социальной политике государства.