В Беларуси индекс бедности намного ниже, чем в странах ЕС

Социальная стабильность, доступность услуг и материальное благополучие – это лишь некоторые показатели, которые становятся мерилом качества жизни людей. Для Беларуси, в которой человек является главной ценностью – это, пожалуй, один из самых важных результатов работы всего государственного аппарата. Уровень бедности в нашей стране в 10 и более раз ниже, чем в странах Западной Европы и Прибалтики. Такие данные предоставил Белстат, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Статистику официально признал Оксфордский университет. Измерение индекса основано не только на доходах. Также оценивается уровень здравоохранения, доступность образования и многие другие факторы.