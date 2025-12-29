В Совете Республики обсудили изменения в закон по вопросам регулирования земельных отношений

Предоставлять участки нуждающимся в Беларуси планируют без аукциона. Соответствующие изменения намерены внести в закон по вопросам регулирования земельных отношений. Этот вопрос 29 декабря обсуждали во время заседания экспертного совета при Совете Республики Национального собрания Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, без публичных торгов планируют выдавать земли семьям, в которых воспитываются дети-инвалиды. Такой шаг призван улучшить жилищные условия для уязвимых категорий населения. Кроме того, Госкомитет по имуществу и местные органы власти получат больше полномочий по ряду вопросов. В частности, предполагается, что райисполкомы смогут выдавать разрешения на строительство сельскохозяйственных объектов на высокобалльных землях. Ранее это было под запретом.

Леонид Заяц, председатель Постоянной комиссии по региональной политике и местному самоуправлению Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Предположим, если на высокобалльной земле стоит недостроенный комплекс до полной технологии, то, чтобы не загружать Президента нашей страны, принимается решение исполнительным комитетом, областным или районным исполнительным комитетом, чтобы дать возможность разрешить строение того или иного объекта, который обеспечивал бы технологии сельскохозяйственного производства.

Обсуждаемый сегодня законопроект направлен на реализацию поручений главы государства в сфере земельных отношений. Основная задача – усилить ответственность местных органов власти за развитие регионов. Кроме того, предусматривается оптимизация процедур изъятия, предоставления и распоряжения земельными участками.