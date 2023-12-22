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«Рост более чем в 5 раз». Как распределяется энергия на отопление и электроснабжение?

22 декабря 2023 14:08
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22 декабря Беларусь отмечает профессиональный праздник – День энергетика. Энергетический вопрос всегда был для Беларуси актуальным и острым. Много лет назад стояла задача заменить поставляемые источники и обрести энергетическую независимость. Настоящее и будущее белорусской энергетики, приоритетные задачи отрасли и перспективные направления деятельности. Об этом и не только поговорили с гостем программы «Решение есть! Депутатский ответ».

В студии Андрей Шершень, депутат Мингорсовета, заместитель генерального директора ГПО «Белэнерго».

Наталья Надольская, ведущая проекта «Решение есть! Депутатский ответ»:
Еще одно перспективное направление – это использование электроэнергии населением для нужд отопления и горячего водоснабжения. Главой государства принят ряд важных решений для активизации этой работы. Можно ли уже сейчас сказать, что результаты неплохи? На что нацелено дальнейшее развитие?

«Рост более чем в 5 раз». Как распределяется энергия на отопление и электроснабжение?-1

Андрей Шершень, депутат Мингорсовета, заместитель генерального директора ГПО «Белэнерго»:
За 10 месяцев 2023 года порядка 20 700 было заявок на получение технических условий для реализации проектов, направленных на использование энергии на отопление, горячее водоснабжение, из них 94,6 % удовлетворено. Это очень высокий процент. Энергосистема активно занимается как реконструкцией, так и строительством новых сетей.

В 2020 году на эти нужды население потребляло 89 миллионов киловатт-часов. За 10 месяцев 2023 года рост более чем в пять раз. Порядка 471 миллиона киловатт-часов. Мы видим, как за три неполных года потребление существенно растет.

Можно дистанционно менять свой тариф. Рассказываем о плюсах автоматизированной системы учета электроэнергии – подробности здесь.

# Энергосбережение в Беларуси # общество # Наталья Надольская # Андрей Шершень

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