«Рост более чем в 5 раз». Как распределяется энергия на отопление и электроснабжение?

22 декабря Беларусь отмечает профессиональный праздник – День энергетика. Энергетический вопрос всегда был для Беларуси актуальным и острым. Много лет назад стояла задача заменить поставляемые источники и обрести энергетическую независимость. Настоящее и будущее белорусской энергетики, приоритетные задачи отрасли и перспективные направления деятельности. Об этом и не только поговорили с гостем программы «Решение есть! Депутатский ответ».

В студии Андрей Шершень, депутат Мингорсовета, заместитель генерального директора ГПО «Белэнерго».

Наталья Надольская, ведущая проекта «Решение есть! Депутатский ответ»:

Еще одно перспективное направление – это использование электроэнергии населением для нужд отопления и горячего водоснабжения. Главой государства принят ряд важных решений для активизации этой работы. Можно ли уже сейчас сказать, что результаты неплохи? На что нацелено дальнейшее развитие?