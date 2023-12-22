Не только экология. Какие преимущества у атомной энергетики?

22 декабря Беларусь отмечает профессиональный праздник – День энергетика. Энергетический вопрос всегда был для Беларуси актуальным и острым. Много лет назад стояла задача заменить поставляемые источники и обрести энергетическую независимость. Настоящее и будущее белорусской энергетики, приоритетные задачи отрасли и перспективные направления деятельности. Об этом и не только поговорили с гостем программы «Решение есть! Депутатский ответ».

Андрей Шершень, депутат Мингорсовета, заместитель генерального директора ГПО «Белэнерго»:

Это новое обучение, развитие нашего образования. Это и технологическая независимости нашей страны, новые наработки, которые могут возникнуть. Это и возможный рост нашей экономики, потому что энергетика является локомотивом экономики. Чтобы потребление увеличивалось, запланировано до 2035 года 382 проекта, из них 32 – это проекты, которые являются энергоемкими. Мы понимаем, что чем больше мы будем использовать электроэнергию, заменяя традиционные источники энергии, тем больше мы будем работать на экологию не только нашей страны, но и мира.

Наталья Надольская:

Как вы оцениваете роль атомной энергетики в решении глобальных экологических проблем?

Андрей Шершень:

10 миллионов тонн парникового газа не выброшено в атмосферу, это экология. Отнесение атома к зеленой энергетике – это решение Евросоюза, которое наконец созрело, чтобы включить атомную энергетику в зеленую энергетику.