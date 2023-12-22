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Можно дистанционно менять свой тариф. Рассказываем о плюсах автоматизированной системы учёта электроэнергии

22 декабря 2023 14:10
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22 декабря Беларусь отмечает профессиональный праздник – День энергетика. Энергетический вопрос всегда был для Беларуси актуальным и острым. Много лет назад стояла задача заменить поставляемые источники и обрести энергетическую независимость. Настоящее и будущее белорусской энергетики, приоритетные задачи отрасли и перспективные направления деятельности. Об этом и не только поговорили с гостем программы «Решение есть! Депутатский ответ».

В студии Андрей Шершень, депутат Мингорсовета, заместитель генерального директора ГПО «Белэнерго».
Можно дистанционно менять свой тариф. Рассказываем о плюсах автоматизированной системы учёта электроэнергии-1

Андрей Шершень, депутат Мингорсовета, заместитель генерального директора ГПО «Белэнерго»:
Вы, наверное, не обращали внимание, но у вас уже наверняка стоит электронный прибор учета, потому что сегодня из однофазных приборов учета, которые стоят у населения, 98 % электронные. Это автоматизированная система контроля учета электроэнергии в быту.

В этом году мы заканчиваем замену приборов учета механических, но на самом деле это индукционные приборы учета. Мы будем объединять соответствующие системы, впоследствии все потребители будут видеть свое потребление. Это будет четкое определение потребленного количества электроэнергии, вы будете знать свой расход, его планировать. Плюс, это возможность дистанционно менять свою тарифную систему со временем. Если вы вдруг захотите получить другой тариф, вам даже не придется никуда ходить. Мы идем к тому, чтобы мы были рядом с потребителем. Это касается и юридических лиц.

Не только экология. Какие преимущества у атомной энергетики – подробности здесь.

# Электроснабжение # общество # Андрей Шершень

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