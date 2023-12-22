Новогодние подарки можно купить в «Марко». Показываем меховые изделия, обувь и головные уборы

Антон Шабуневич:

Для меня как для мужчины вся предновогодняя суета – настоящий стресс, потому что подобрать подарок для любимой та еще задача со звездочкой. Но для этих целей у меня есть надежный помощник. Очень скоро наступает Новый год, очень скоро я свою лисичку хочу порадовать. Обалденное пальто, выглядит как жилетка из лисьего меха. Если я сам в мехах, то и моя девочка будет в мехах. Давайте дальше посмотрим, что есть в нашем магазине.

Очень интересная куртка, чувствуется, что натуральная кожа. В ней будет очень тепло. Но для моей девочки она будет темновата.

А вот эти куртки у меня вызывают дикий восторг. В ней будет очень удобно, ведь моя девушка автоледи. Обалденный мех песца, интересная текстура, шикарный графитовый цвет с эффектом состаренной кожи. В овчине будет очень тепло. Такая модель понравится моей лисичке. Берем. В магазине «Марко» огромный ассортимент шикарных дубленок. Мне было непросто подобрать идеальный образ для своей девушки. Самое время дополнить этот образ обувью и головным убором.

В тренде сейчас кепки, панамы и береты. Они здесь представлены из натуральных материалов, выглядят очень модно и современно. Я остановлюсь на кепке.

Осталось под этот образ подобрать отличную обувь. Здесь есть огромное количество вариантов. Вот эти современные валенки идеально подойдут под выбранный мною образ. Это ботинки из войлока итальянского производства, 70 % натуральной шерсти. Носить обувь из войлока рекомендуется в сухую морозную погоду. Но благодаря подошве с кантом обувь будет защищена от намокания, даже если на дорогах мокрый снег.

С зимним образом для своей девушки я определился. Сейчас я подберу туфельки на новогоднюю ночь. Очень интересная модель, много блеска.

Эта модель тоже меня привлекает.

В тренде сейчас стильный черный цвет. В этих туфельках моя девочка будет сногсшибательная.

К этим туфелькам так и просится этот шикарный яркий женский аксессуар. Несмотря на свой маленький размер, эта вечерняя сумка достаточно вместительная. Шикарное решение для подарка на Новый год.