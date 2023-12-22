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Новогодние подарки можно купить в «Марко». Показываем меховые изделия, обувь и головные уборы

22 декабря 2023 14:03
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Антон Шабуневич:
Для меня как для мужчины вся предновогодняя суета – настоящий стресс, потому что подобрать подарок для любимой та еще задача со звездочкой. Но для этих целей у меня есть надежный помощник.

Очень скоро наступает Новый год, очень скоро я свою лисичку хочу порадовать. Обалденное пальто, выглядит как жилетка из лисьего меха. Если я сам в мехах, то и моя девочка будет в мехах. Давайте дальше посмотрим, что есть в нашем магазине.

Новогодние подарки можно купить в «Марко». Показываем меховые изделия, обувь и головные уборы-1

Очень интересная куртка, чувствуется, что натуральная кожа. В ней будет очень тепло. Но для моей девочки она будет темновата.

Новогодние подарки можно купить в «Марко». Показываем меховые изделия, обувь и головные уборы-4

А вот эти куртки у меня вызывают дикий восторг. В ней будет очень удобно, ведь моя девушка автоледи. Обалденный мех песца, интересная текстура, шикарный графитовый цвет с эффектом состаренной кожи. В овчине будет очень тепло. Такая модель понравится моей лисичке. Берем.

В магазине «Марко» огромный ассортимент шикарных дубленок. Мне было непросто подобрать идеальный образ для своей девушки. Самое время дополнить этот образ обувью и головным убором.

Новогодние подарки можно купить в «Марко». Показываем меховые изделия, обувь и головные уборы-7

В тренде сейчас кепки, панамы и береты. Они здесь представлены из натуральных материалов, выглядят очень модно и современно. Я остановлюсь на кепке.

Новогодние подарки можно купить в «Марко». Показываем меховые изделия, обувь и головные уборы-10

Осталось под этот образ подобрать отличную обувь. Здесь есть огромное количество вариантов. Вот эти современные валенки идеально подойдут под выбранный мною образ. Это ботинки из войлока итальянского производства, 70 % натуральной шерсти. Носить обувь из войлока рекомендуется в сухую морозную погоду. Но благодаря подошве с кантом обувь будет защищена от намокания, даже если на дорогах мокрый снег.

Новогодние подарки можно купить в «Марко». Показываем меховые изделия, обувь и головные уборы-13

С зимним образом для своей девушки я определился. Сейчас я подберу туфельки на новогоднюю ночь. Очень интересная модель, много блеска.

Новогодние подарки можно купить в «Марко». Показываем меховые изделия, обувь и головные уборы-16

Эта модель тоже меня привлекает.

Новогодние подарки можно купить в «Марко». Показываем меховые изделия, обувь и головные уборы-19

В тренде сейчас стильный черный цвет. В этих туфельках моя девочка будет сногсшибательная.

Новогодние подарки можно купить в «Марко». Показываем меховые изделия, обувь и головные уборы-22

К этим туфелькам так и просится этот шикарный яркий женский аксессуар. Несмотря на свой маленький размер, эта вечерняя сумка достаточно вместительная. Шикарное решение для подарка на Новый год.

Новогодние подарки можно купить в «Марко». Показываем меховые изделия, обувь и головные уборы-25

В магазине «Марко» столько идей для подарков. У меня много друзей и коллег женщин. Каждая из них получит свой новогодний подарок. Кстати, сумки для косметики – идеальный вариант, чтобы все необходимое было под рукой.

Шопинг удался!

*На правах рекламы.

# Реклама # общество # Антон Шабуневич

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