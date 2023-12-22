С этим сталкивается каждый третий ребёнок. Как распознать буллинг в школе?

Каждый третий ребенок хотя бы раз в жизни сталкивался с травлей в школе. Буллинг стал проблемой мирового масштаба. Сам термин происходит от английского слова «быкование», что означает преследовать, травмировать и издеваться.
Каждый третий ребенок хотя бы раз в жизни сталкивался с травлей в школе. Буллинг стал проблемой мирового масштаба. Сам термин происходит от английского слова «быкование», что означает преследовать, травмировать и издеваться.
Юлия Чернышенко, психолог медицинского центра «Нордин»:
Чтобы понять, что в школе, в коллективе происходит именно буллинг, а не конфликт, есть определенные маркеры. Это агрессивное поведение, то есть повышение уровня агрессии со стороны одного человека или групп учащихся. Вторым фактором является длительность данного явления, цикличность. У человека, над которым происходит буллинг, повышается уровень эмоциональности. Не равнозначность сил, это могут быть учащиеся разного возраста, физической формы, разных поведенческих критериев.
Больше всего буллинг распространен в начальных и средних классах. С возрастом благодаря процессам созревания мозговых структур у школьников повышается способность к саморегуляции поведения и критическому мышлению. Это очень травмирующий опыт для всех участников. Не только для жертвы, но и для самого буллера.
Юлия Чернышенко:
Выделяют два типа буллеров. Первый тип – это глупые, нерефлекторные, с заниженной самооценкой, для которых применение физического и эмоционального насилия является формой самоутверждения. Второй тип – представители с завышенной самооценкой. У первого и второго типа есть одно общее, они пытаются за счет буллинга самоутвердиться.
Главная цель буллинга – полное свержение личности. Это происходит на эмоциональном, психологическом и физическом уровнях. Как же понять, что в школьном коллективе происходит что-то не то?
Юлия Чернышенко:
Ребенок, приходя из школы, может начать себя вести агрессивно или быть слишком замкнутым. Также у ребенка могут появляться головная боль, боль в желудке. Также ребенок может выбирать для агрессии домашних животных или даже не живые предметы. Такое поведение детей должно быть для родителей огромным колоколом, чтобы спокойно начать разговаривать.
Чаще всего буллинг происходит в спортивных раздевалках, в школьных столовых и дворах. Если во дворе компания ждет одного человека, важно обратить на это внимание.
Юлия Чернышенко:
Педагоги, психологи, администрация и родитель должны иметь возможность посмотреть на данную ситуацию сверху и увидеть всех членов буллинга. Что делать жертвам? Не замалчивать данную проблему, говорить о ней. Пусть эта тема становится громкой.
*На правах рекламы.