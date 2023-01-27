«Россияне помогали не загнуться». История многодетного отца, который поехал на заработки и остался ни с чем

Новости Беларуси. Работа вахтовым методом – трудовой процесс, который проходит вне места проживания работника, зачастую даже вне родной страны. Оплачивается сдельно либо по количеству отработанных часов. При этом работник получает не только временное трудоустройство, но также проживание, питание и трансфер до места работы, рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ. Со спокойной душой устраивался в «Альфагазстрой» и многодетный отец Виталий Якимович. Машинист экскаватора наткнулся на вакансию еще летом 2022 года и несколько месяцев ждал согласования своей кандидатуры. Когда в сентябре Виталию сообщили, что он подходит, и озвучили зарплату, счастью мужчины не было предела. Дома как раз прохудилась крыша и стали проваливаться полы, нужен был срочный капитальный ремонт.

Виталий Якимович:

Позвонили и сказали, что вас одобрили на Ямал, но почему-то я или не долетел, или перелетел, оказался в Иркутской области, в Иркутске. Короче, там был смысл тот, что просто-напросто отправить людей, добрались мы туда очень быстро. А вот обратно была проблема выехать. Погода была, вспоминает Виталий, морозная. По приезду появились симптомы акклиматизации: тошнота, температура, боль в горле. Самое время обратиться к врачу, только вот у мужчины, как и еще у нескольких десятков таких же, как он, попросту не оказалось медицинской страховки.

Виталий Якимович:

Там как бы был медпункт такой, но давайте деньги, и мы вам доставим лекарства необходимые. А поскольку у нас по договору был указан аванс 20 числа и зарплата 25-го числа (дважды в месяц должны были деньги поступать на карточку), ничего не перечисляли. Помогали россияне, кто-то какую-то таблетку подкинет, угощали антибиотиками нас. Помогали не загнуться. Виталий Якимович рассказывает, что он еще легко отделался. Были случаи, когда на производстве люди травмировались куда более серьезно и оставались без медпомощи по несколько дней. Что касается оплаты труда, то, по рассказам мужчины, кто-то получил только аванс, кто-то одну зарплату, а кто-то, как и он, вообще ничего.

Виталий Якимович:

Завтраками кормили: нет денег, нет денег... Подождите. Многие ездят, зарабатывают, даже были такие, что удачно ездят. Был такой человек, который вернулся на перевахту. Отбыл вахту. С ним полностью рассчитались, была какая-то задержка, даже дали какую-то компенсацию. «Перед работниками моя совесть чиста». Поговорили с сотрудницей организации, которая не платила белорусам на заработках – подробности здесь. Свою трудовую книжку Виталию удалось вернуть тоже не сразу. После длительных переписок и электронных заявлений документ все же прислали по почте. Что касается взыскания заработной платы, работник вправе воспользоваться судебным либо внесудебным способом защиты своих прав.

Захар Ладутько, адвокат:

Судебный способ защиты: работник обращается в суд по месту регистрации субъекта хозяйствования, нанимателя с исковым заявлением. Данное исковое заявление не облагается госпошлиной. Внесудебный порядок: лицо обращается к нотариусу за совершением исполнительной надписи на взыскание начисленной, но не выплаченной заработной платы. Что касается защиты своих прав по трудовому договору, лицо имеет право обратиться в Департамент государственной инспекции труда. Кроме того, существует вид взаимоотношений, как я уже говорил, это гражданско-правовые договоры, то есть договор подряда. Для того чтобы взыскать вознаграждение по договору подряда, лицо также может обратиться в суд с исковым заявлением. В этом случае ему необходимо будет уплатить госпошлину в размере 5 % от суммы вознаграждения. Также он имеет право по договору взыскать пеню-неустойку, которая предусмотрена договором, и проценты за пользование чужими денежными средствами. В декабре Виталий Якимович и другие его братья по несчастью воспользовались как раз судебным способом защиты. И выиграли дело. Работодатель, он же ответчик, ни на одном из заседаний так и не появился. Решение вынесли заочно. Только, к сожалению, это еще не конец истории и вовсе не значит, что обманутые работники вот-вот получат свои деньги.