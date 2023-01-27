«Для нас это гордость». Госинспекция охраны животного и растительного мира отмечает 20-летний юбилей

Новости Беларуси. 20 лет на страже природы. Государственная инспекция охраны животного и растительного мира 27 января отмечает юбилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За добросовестное и ответственное отношение к делу, любовь к родной земле по поручению Президента структуре вручено почетное знамя.

Наша страна обладает уникальным природным богатством, которое нуждается в бережном отношении. Для этого в стране выстроена четкая система работы по сохранению биоразнообразия и рациональному использованию природных ресурсов. За два десятилетия инспекция полностью взяла под контроль ситуацию с браконьерством. Теперь такие случаи в наших лесах и на воде единичны.

Юрий Тертель, начальник Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Беларуси:

Сегодня, я считаю, дана оценка Государственной инспекции как госоргану, который состоялся. В связи с этим указом Президента еще в сентябре было определено и вручено знамя Государственной инспекции. Сегодня эта процедура проходит, для нас это гордость и признание Государственной инспекции как серьезного государственного органа.