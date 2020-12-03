Россия выдала Беларуси члена банды Морозова

Новости Беларуси. Один из членов печально известной банды Морозова возвращается в Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Генеральная прокуратура России удовлетворила просьбу нашей страны о выдаче Сергея Дербенева для привлечения к уголовной ответственности. С конца 80-х он состоял в преступной группировке, которая занималась разбоем, рэкетирством и грабежами в особо крупных размерах.

Дмитрий Брылев, заместитель начальника отдела информации Генеральной прокуратуры Беларуси:

Просьба о выдаче подготовлена в июле 2019 года на основании Конвенции государств – участников СНГ о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 года после установления и задержания Дербенева во Владивостоке Приморского края Российской Федерации. Уголовное дело в отношении названного гражданина находится в производстве Главного следственного управления Следственного комитета.