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Россия выдала Беларуси члена банды Морозова

03 декабря 2020 06:37
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Новости Беларуси. Один из членов печально известной банды Морозова возвращается в Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Россия выдала Беларуси члена банды Морозова-1

Генеральная прокуратура России удовлетворила просьбу нашей страны о выдаче Сергея Дербенева для привлечения к уголовной ответственности. С конца 80-х он состоял в преступной группировке, которая занималась разбоем, рэкетирством и грабежами в особо крупных размерах.

Россия выдала Беларуси члена банды Морозова-4

Дмитрий Брылев, заместитель начальника отдела информации Генеральной прокуратуры Беларуси:
Просьба о выдаче подготовлена в июле 2019 года на основании Конвенции государств участников СНГ о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 года после установления и задержания Дербенева во Владивостоке Приморского края Российской Федерации. Уголовное дело в отношении названного гражданина находится в производстве Главного следственного управления Следственного комитета.

Россия выдала Беларуси члена банды Морозова-7

Сергей Дербенев отправлен в Беларусь в сопровождении спецконвоя. Он подозревается в незаконном хранении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывных устройств, вымогательстве, мошенничестве, умышленном убийстве 8 человек при отягчающих обстоятельствах.

# Прокуратура Беларуси # общество # Дмитрий Брылев # Сергей Дербенев # Фотофакт

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