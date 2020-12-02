«Малышка, дай лапу». Милую и воспитанную 70-килограммовую свинку держит в доме семья в Мозыре

Новости Беларуси. Представить такого питомца дома сможет далеко не каждая белорусская хозяйка. Героиня нашего следующего сюжета милая, юная и очень воспитанная свинка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И это вовсе не мини-пиг. К восьми месяцам Пеппа, а именно так жители Мозыря назвали свою любимицу, весит уже 70 килограммов. И это не мешает ей быть ласковой как котенок. В этом убедился наш коллега Александр Добриян.

Пеппа, здравствуйте. Иди сюда.

Пару месяцев назад Пеппа с визгом запрыгнула бы на диван. Еще в мае она была размером со щенка. Крошечного поросенка мясной породы кармал, спасенного знакомым ветеринаром, в семье Полинко приняли как родного.

Анастасия Полинко, жительница Мозыря:

Булочка ее вырастила. Булочке второй год и, несмотря на то, что у нее не было щенков, она стерилизована, она Пеппу маленькую смотрела как своего ребенка. Пеппа же была вот такая вот. Вы не поверите, полгода назад это был такой вот маленький поросеночек. Они вместе спали, вместе играли. Булочка научила ее общению с собаками.

В хозяйстве Полинко помимо Булочки еще девять собак. Сейчас Пеппа, как и любой подросток, пытается самоутвердиться, оспаривая лидерство в стае. Особые отношения складываются и с каждым членом семьи.

Наталья Панченко, жительница Мозыря:

Появление Пеппы для меня было большой неожиданностью. Я ожидала все, я даже не удивилась бы, если бы у нас появился крокодил. Но когда у нас появилась Пеппа, я была очень удивлена. Сейчас я к ней привыкла уже. Я ее сначала боялась, она очень большая – мне казалось, что она такая, на меня агрессивная. По-видимому, она чувствовала мое отношение к ней и ко мне тоже относилась не очень. Ну а сейчас, вы знаете, нормально. Она ласковая как собака. Или потому, что она общается с ними… Она уже больше собака, а не свинья.

Осознанно заводя такого питомца, Полинко были готовы ко всему. Но Пеппа оказалась очень чистоплотной и смышленой. Главное было объяснить, что можно, а что нельзя.

Иди, моя малышка, дай лапу. Молодец! Ты моя умница, ты молодец.

Анастасия Полинко:

В два месяца Пеппа освоила достаточно трюков, которые не каждый щенок в этом возрасте освоит, потому что интеллект у свиней, оказывается, намного выше, чем у собак. Опять же, это воспитательный процесс: она хорошо знает команды «нет» и «нельзя».

Надо ли говорить, что Пеппа стала настоящей звездой соцсетей. За плечами свинки не одна профессиональная фотосессия, а теперь еще и съемки для теленовостей.

Александр Добриян, корреспондент:

Вот уже несколько месяцев Пеппа предпочитает дому открытые пространства. С удовольствием гуляет во дворе, роет бесконечные ямы, однако домой приходит – побыть в кругу семьи.

В привлекательности диван явно проигрывает сеновалу, но двери дома для свинки по-прежнему открыты всегда.

Евгений Полинко, житель Мозыря:

По ней видно, что она скучает. Если я отсутствую долго, она приходит, ей надо постоять, понюхать. Пообщаться. Да, они сильные пищевики, они в нас видят кормушку. Тем не менее есть в них какая-то привязанность, скажем так. Мы сейчас вообще не представляем, как мы без нее. Такое впечатление, что она у нас была всегда. Ласковая свинка.