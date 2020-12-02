«Всё происходит в игровой форме». Как в Марьиной Горке помогают детям с особенностями развития?

Новости Беларуси. Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации открылся в Марьиной Горке, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Его организовали на базе местной SOS – Детской деревни. Это первый в стране совместный проект государственной и частной организаций.

Детская деревня предоставила дом, в котором будут заниматься дети с особенностями психофизического развития. Здесь организовали игровые кабинеты, которые оснащены современным оборудованием, компьютерной техникой со специальными программами.

В диагностическом кабинете – зеркало Гезелла, специалисты наблюдают за детьми через одностороннее стекло. Так маленьким пациентам проще открыться, а специалистам – проводить необходимые исследования.

Мария Лобанок:

Все происходит в игровой форме. Ребенок с большим удовольствием ходит, он все время говорит: «Куда мы идем, куда мы бежим?» На занятия. «Нет, это же поиграть, мам, поиграть мы идем». Уже говорит: «Мама, я учусь говорить правильно». Начнем с того, что он заговорил, теперь он понимает, он взрослеет, он говорит: «Я хочу говорить правильно», и он испытывает удовольствие от занятий с дефектологом, с логопедом.

Ольга Горелик, директор Пуховичского районного центра коррекционно-развивающего обучения:

Здесь работает группа специалистов – это учителя-дефектологи, педагоги-психологи, врач-психиатр. Все специалисты достаточно высококвалифицированы, у всех первая высшая квалификационная категория. Приходят к нам за помощью воспитанники SOS – Детской деревни, дети из города Марьина Горка и из близлежащих населенных пунктов. Здесь предусмотрены такие условия, что можно работать только с ребенком, а врач-психиатр либо психолог забирает родителя и проводит с ним консультации.