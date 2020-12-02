«Здесь очень пристальное внимание». О чём говорили Юрий Караев и Владимир Караник, посещая «Молочный мир»?

Новости Беларуси. В Гродненской области на 10 % выросло производство молока, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Переработка сельхозпродукции сегодня под пристальным вниманием, ведь это – драйвер экономики. Об этом говорили во время визита помощника Президента – инспектора по Гродненской области Юрия Караева и губернатора региона Владимира Караника на предприятие «Молочный мир».

Одна из главных тем – увеличение экспорта. Так, трем молочным комбинатам западного региона в результате переговоров удалось вернуться на российский рынок. К тому же «Молочный мир» не терял времени даром – осваивал и другие направления сбыта продукции, например, в страны дальней дуги. Эту работу в рамках диверсификации рынка намерены продолжить и в 2021 году.

Сегодня завод выпускает 300 видов продукции, экспортирует товары в 37 стран. В ближайшее время введут в эксплуатацию новую линию по производству творожной продукции.

Юрий Караев, помощник Президента – инспектор по Гродненской области:

Тут очень высокая культура всего: и жизни, и производства, и взаимоотношений людей. Во многом это чувствуется. Об этом мы всегда раньше говорили, что западные регионы и Гродно особенно, и я в этом теперь убеждаюсь сам.

Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома:

Что касается нашей переработки, здесь очень пристальное внимание, потому что у нас разрабатывается сейчас программа увеличения производства сельхозпродукции – это и животноводство, и растениеводство. И поэтому мы должны быть готовы к переработке увеличивающихся объемов молока и, скажем так, мяса, если это касается животноводства. Поэтому сейчас и обсуждается дальнейшая стратегия развития переработки, чтобы мы вот это партсырье превращали в продукты с высокой добавленной стоимостью.