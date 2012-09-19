Российский инновационный научный центр «Сколково» может открыть представительство в Беларуси

Новости Беларуси. «Сколково» может открыть представительство в Беларуси. 19 сентября в Минске собрались более 500 ученых Союзного государства. Они обсуждают совместные разработки и возможность их реализации в рамках российской силиконовой долины.

Национальная академия наук Беларуси представила несколько десятков проектов, которые будут предложены для осуществления российскому фонду «Сколково». Это области медицины, ядерных и информационных технологий, а также космоса.

20 сентября в Минск приедут представители научного совета «Сколково». Это 25 ведущих ученых мира, в том числе и Нобелевские лауреаты. В рамках выездного заседания они намерены изучить научный потенциал Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как отметил сопредседатель фонда Жорес Алферов, одно из главных преимуществ страны в том, что ей удалось не только сохранить высокотехнологичные отрасли, но и успешно их развивать.

Жорес Алферов, сопредседатель консультативнно-научного совета фонда «Сколково», лауреат Нобелевской премии:

Основная задача, из-за которой, с моей точки зрения, и создан фонд «Сколково» и Сколковский научный центр, основная задача России – это диверсификация экономики и возрождение высокотехнологичных отраслей промышленности. Россия это может и должна делать вместе с Беларусью, потому что Беларусь, на самом деле, в отличие от остальных постсоветских республик, сохранила высокотехнологичные отрасли промышленности. Белорусская наука востребована не только мировым сообществом, но и, что самое важное, востребована собственной экономикой и собственным народным хозяйством.

Ленихан Конор Патрик, вице-президент по работе с международными партнерами, фонд «Сколково»:

Общепризнанный факт то, что белорусские и российские ученые сильнейшие в мире. Этому не надо подтверждений.

Мы заинтересованы в развитии совместных проектов в рамках «Сколково». Уже несколько программ получили подтверждение фонда. Я пока не буду раскрывать их. Это сферы космоса и энергосбережения. Несомненно, проектов будет намного больше.