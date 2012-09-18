Новости Беларуси. Беларусь и Китай планируют с 2013 года приступить к созданию суперкомпьютерного центра в Минске. На его базе специалисты двух стран будут проводить совместные разработки в области высоких технологий. Это позволит готовить в Беларуси соответствующие кадры и решать актуальные исследовательские задачи. В дальнейшем в Минске будет создана и суперкомпьютерная система.

Китайская компания, задействованная в проекте, считается одной из перспективных на рынке компьютерных технологий повышенной производительности. Финансирует совместный проект китайская сторона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.