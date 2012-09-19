30-метровый торт в виде электрички с сотней вагонов изготовят к «Дажынкам-2012»

Новости Беларуси. Самый длинный торт в Беларуси изготовят к «Дажынкам-2012» могилевские кондитеры. Его оформят в виде современной скоростной электрички с сотней вагонов с символикой фестиваля. Сладкое угощение растянется на 30 метров. Попробовать торт-рекордсмен можно будет на выставке «Свята хлеба».

Республиканский фестиваль-ярмарка тружеников села пройдет в Горках 21-22 сентября. К «Дожинкам-2012» в райцентре введено в эксплуатацию 246 объектов стоимостью около триллиона рублей. Протяженность торговых площадей на фестивале в Горках составит 2,6 км. Развлекать гостей и участников будут более 3,5 тысяч артистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.