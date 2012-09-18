Патриарх Кирилл презентовал книгу о боевых искусствах

Новости Японии. Презентация книги «И вечный бой» состоялась в Токио. Первая часть трилогии («Становление») написана в соавторстве с Патриархом Кириллом. Предстоятель делится своими размышлениями о святителе Николае Японском, который был духовным наставником изобретателя борьбы самбо Василия Ощепкова.

В книге на японском языке повествуется об искусстве борьбы самбо и дзюдо. Основным автором книги является знаменитый тренер и мастер единоборств, президент Федерации самбо Калининградской области Анатолий Хлопецкий.

По словам Хлопецкого, идея труда родилась в ходе бесед с будущим Патриархом, а тогда – митрополитом Смоленским и Калининградским Кириллом о воспитании подрастающего поколения, сообщает ctv.by со ссылкой на РИА Новости.



Анатолий Хлопецкий, тренер и мастер единоборств, президент Федерации самбо Калининградской области:

Там много наших диалогов о воспитании детей, о совмещении боевых искусств с моралью.



В России книга разошлась тиражом в 100 тыс. экземпляров. В планах автора – организовать российско-японский театральный проект, посвященный В.Ощепкову, сообщает ctv.by со ссылкой на «Интерфакс-Религия».



Книгу необходимо перевести на русский язык, она обязательно найдет своих читателей, уверен политолог Леонид Радзиховский.

Леонид Радзиховский, российский политолог:

Думаю, что никто не знал, что Кирилл увлекается борьбой. Мне кажется странным во всей этой историей некоторое полуконспирологическое представление этой книги. Если патриарх Кирилл интересуется дзюдо, то почему бы не издать такую книгу на русском языке? В России огромное количество людей, которые интересуются самбо и дзюдо, в том числе и среди верующих. Почему такая скромность в данном случае? Христианская вера никаким образом не противоречит занятиям этими видами спорта. Хорошо, что и Кириллу так кажется.

В Токио Патриарх Кирилл также презентовал японское издание собственной книги «Свобода и ответственность: в поисках гармонии. Права человека и достоинство личности». Она представляет собой сборник выступлений и статей разных лет, объединенный темой христианского понимания прав и свобод человека.

Предстоятель Русской православной церкви, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл:

Эти две книги имеют отношение, казалось бы, к разным и нестыкующимся сферам человеческой жизни. С одной стороны – рассуждение о свободе человека, достоинстве личности, человеческой ответственности, а с другой стороны – рукопашный бой. Но для меня книга о Василии Ощепкове (1892-1937, первый русский мастер дзюдо, создатель самбо) является иллюстрацией теоретических рассуждений о свободе и ответственности и о достоинстве человека.